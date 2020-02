Olvass tovább

Ingatlan

Az öt milliárd forintnál is nagyobb nyereményből Magyarország egyik legdrágább ingatlanát is meg lehetne vásárolni, mely a Budai Vár legpatinásabb részén fekszik. A négy lakásból egybenyitott három szintes, 600 négyzetméteres penthouseból 3 terasz is nyílik örök panorámával a Dunára és a budai hegyekre. Az 1,888 milliárdos ingatlanban 5 háló, 2 nappali, 2 konyha, 9 fürdő és egy borospince is található.

Utazás

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Fantastic Nature & Animals 🌍 (@fan.tasticnature) által megosztott bejegyzés, Febr 19., 2020, időpont: 1:09 (PST időzóna szerint)

A világ egyik legdrágább nyaralási célpontja a Kakaó-sziget, mely a Maldív-szigetek része. Az itteni szállások többsége a víz fölötti cölöpökön található, és a minden igényt kielégítő kunyhóknak meg is kérik az árát: a 260 ezer forintos éjszakánkénti ár a minimum, és akkor még “olcsón” megúsztuk.

Azoknak is szolgálunk néhány ötlettel, akik hétköznapibb módon költenék el fejben a hatalmas nyereményt. 5 milliárd 252 millió forint elegendő arra, hogy…

vegyünk 15 millió 756 ezer sajtburgert az egyik legnépszerűbb hazai gyorsétteremláncnál

kifizessük 210 ezer bulizó napijegyét a Sziget fesztiválon

átváltsuk 262 600 húszezresre, és egymás után rakva őket, alkossunk belőle egy 40,4 kilométeres vonalat.

Vannak olyan dolgok is, amelyeket nem lehet megvásárolni még ennyi pénzért sem. Ilyen a világon valaha legdrágábban eladott óra, a Breguet Grande Complication Marie-Antoinette is. Az 1827-ben elkészült órát egy múzeumban őrzik Los Angelesben, ám aki hajlandó érte kifizetni több mint tíz milliárd forintot, annak szívesen odaadják.

A világ legdrágább festményét se akarjuk megvenni a lottóötösből: Leonardo da Vinci Salvator Mundi című alkotása egy 2017-es árverésen 450,3 millió dollárért (140,1 milliárd forintért) cserélt gazdát.