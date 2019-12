Számos borvidéket található a déli féltekén, tőlünk majd nem egy napnyi repülőútra fekvő országban, leginkább az óceánok közelében, amelyek mind hőmérséklet, mind csapadék szempontjából kedvezően befolyásolják a szőlőtermesztést. Ausztrália legjelentősebb borvidékeit az ország déli részén találjuk, ahol elsősorban testes vörösborokat készítenek a Shiraz szőlőfajtából. Melborurne környéke hűvösebb, ott a Pinot Noir is jól érzi magát.

AC DC, koala, Russel Crow, bumeráng, Perth. Számos híres dolog eszünkbe juthat Ausztráliáról. A kontinensnyi ország azonban fejlődő borkultúrájával is egyre inkább nevet szerez. A legtöbben az áruházak polcairól leemelt borok kapcsán ismerik, de egyre többen utaznak a bor és étel-különlegességek miatt a kontinensnyi országba. Ausztrália nyugati része kiváló célpont ebből a szempontból. Mi is ellátogattunk oda.

Olvass tovább

De ott van még Tasmania, Új-Dél-Wales és a Nyugat-Ausztrál régió is. Mi utóbbiban, Ausztrália Magyarországhoz legközelebbi részén jártunk, ahol novemberben zajlott az ország egyik legismertebb Gourmet-fesztiválja, a Lexus támogatásával. Nagyjából 14 000 ember lakik a fél magyar megyényi területen, ahova évente több mint félmillió turista érkezik.

Az évente megrendezett esemény vonzza a kulináris világ legjobbjait. Az idei 10 napos gasztro- és borfesztivál főszereplői David Chang, Marco Pierre White és Danny Bowien, akik olyan sztárokhoz csatlakoztak, mint Heston Blumenthal és Rick Stein. Csupa kiválóság a főzés világából.

A Margareth River régió mediterrán éghajlatú, nincs szélsőséges nyári és téli hőmérséklet, ráadásul a páratartalom is megfelelő, ami ideális feltételeket biztosít a szőlő növekedéséhez. Az időjárás hasonló, Bordeaux éghajlatához a tavaszi-nyári időszakban. Jóllehet mindössze az ausztrál szőlőtermesztés három százalékát adja a régió, de innen származik az ország prémium borainak ötöde. A régió főbb szőlőfajtái megoszlanak a vörös és a fehér között; Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Sauvignon blanc, Shiraz, Merlot, Chenin blanc és Verdelho is terem itt.

Bármelyik is a kedvencünk, bizonyosan akad abból készült bor a Gourmet Escape fesztiválon. Tíz nap, több mint félszáz esemény, ugyanannyi sztárséf, 160 helyi borászat, ez röviden a fesztivál összefoglalója. Az immár hetedik éve megrendezett esemény Perth mellett, a Swan régióban is zajlik, de a központi helyszíne a Leeuwin Estate Pincészetben található kiterjedt gasztro-falu, a régió nevét is adó, Margareth River település közelében.

Kora délután még csak lézengenek a látogatók, hiszen az ottani novemberi tavasszal 28 fokos meleggel jár együtt – kora este, amikor kicsit lehűl az idő, sokkal többen lesznek. A gyors terepszemle után a meleg elől a klimatizált központi épületben keresünk menedéket. A helyi festőművészek alkotásai között sétálhatunk, miközben a ház borásza tart kóstolóval bővített előadást legjobb italaikról.

A sátrak, fák árnyékaiban, a pultoknál vagy csak a fűben heverve, egyre többen gyűlnek össze, hogy a helyi termelők italait megismerjék, ami lehet bor vagy akár sör is. Kimérésükre szolgálhat akár egy átalakított klasszikus VW busz vagy egy lószállító hátulja is. A háttérben közben helyi zenekar játszik. Szervezett formában, kis konferencia keretében vagy akár egyenként is beszélgethetünk a borászokkal.

A nap fénypontja, amikor a nagy színpadon feltűnik Marco Pierre White, aki mentorával, a szintén világhírű, korábban három Michelin-csillagos séf Pierre Koffmannal ad ízelítőt tudásából a nézőknek. A siker persze nem marad el. Ha személyesen is szeretnénk bekapcsolódni a főzőcskébe, az egyik helyi főzőiskola segítségével fejleszthetjük főzőtudásunkat. Aki pedig megéhezett, megkóstolhat számos helyi készítésű ételt, ami lehet egytálétel vagy édesség is. Mi egy burgerre szavazunk, ami a hely szellemiségéhez illően, elképesztően finom.

Autózás a bajnokkal Ausztrál tartózkodásunk alatt Lexus modellekkel közlekedtünk, a közút mellett zárt pályán is próbát tehettünk. A japán márka legsportosabb modelljeit, a GS F és RC F modelleket hajtottunk meg a Bussleton repülőtér aszfaltján. Cody Croker háromszoros ausztrál és négyszeres FIA Ázsia–óceániai ralibajnok volt segítségünkre a próbáknál, illetve megmutatta ő, hogy terel egy több mint 460 lóerős hátsókerekes járgányt. A direkt kormányzás, feszes futómű és adaptív lengéscsillapítás teszik igazi élményautóvá az RC F-et, amely nagyon kezes gép. Gázreakciója fantasztikus, a motor a legapróbb gázadásra harap, magas fordulaton csodásan zenél. A 2020-ra megújult kupé 4,5 másodperc alatt gyorsul százra, a mutatvány könnyedén kivitelezhető a rajtautomatikának hála.

Nem véletlen, hogy ilyen ételt választottam, a program szerint másnap meglátogatunk néhány borászatot, ahol a kiváló nedük mellett profi séfek művészi alkotásai várnak ránk. Így jutottunk el a régióban elsőként, 1967-ben alapított Vasse Felix borászatba.

„Még gyerek voltam, nem is ittam alkoholt, de már akkor érdekelt, hogyan lesz a gyümölcsből az a varázsital, amely mindenkit boldoggá tesz” – mesélte Virginia Willcock főborász arról, milyen motiváció indította el a pályán. A többszörös díjnyertes szakember izgalmas játékra hív minket, ahol kétféle Cabernet Sauvignon és egy Malbec keverésével kellene zamatos cuvée-t összeállítanunk.

Szerencsére a „saját borunk” mellett a ház specialitásaiból is ízelítőt kapunk, miközben Brendan Prett ételkompozícióit tálalják fel. Itt nem a borászok ajánlanak bort az ételhez, hanem a séf készít olyan fogásokat, amelyek kiemelik a hely borainak jellegzetességeit. Lehet, hogy furán hangzik, de tényleg működik! Élmény és harmónia párosul itt.

Ha ugyanilyen tömören akarnám jellemezni Nelly Robinson munkáját, akkor a Lexus designcsapat saját munkájára vonatkozó célját, alapértékét, jellemzését venném át, ami valahogy úgy szól: bátor, fantáziadús tervezés. A korábban Londonban, jelenleg Sydney-ben dolgozó séf a rendezvénysorozathoz kapcsolódóan a környék legelőkelőbb borászatában, a Faser Gallop készít vacsorát a vendégeknek. Játékosság, látványosság és meghökkentés ez minden eszembe jut, amikor az ételek megérkeznek, az ízek persze kiválóak.

A Fraser Gallop központi épülete olyan, akár egy francia vidéki kúria. Egy korábban a szoftverfejlesztésben érdekelt úr hozta létre a semmiből a 165 hektáros birtokot. Az országútról a birtokra vezető út, az összeboruló fákkal mesébe, illetve útikönyvbe illő. A birtokon az uralkodó fajta a Cabernet Sauvignon (17 hektár), de számos más fajtával dolgoznak itt is.

Csupán hat kilométerre fekszik az óceántól, az onnan érkező szél meghatározza az öntözés nélkül nevelt, kizárólag kézzel szedett szőlő fejlődését. A Lexus Takumi kézműveseihez hasonló aprólékosság mellé a tökéletesség igénye társul, így csak francia tölgyfahordókat használnak. Gyakran tartanak itt rendezvényeket, ahol a borok mellé kiváló ételeket kaphat az utazó.

Valószínűleg nem véletlen, hogy a Margareth River régió képviselői és a Lexus szakemberei megtalálták a közös nevezőt, a kézművesség, a fantáziadús tervezés, az üdítő teljesítmény a helyi borászatokra is jellemező, és ezek az autógyártó által magának meghatározott alappillérek is. Az már csak hab a tortán, hogy Nyugat-Ausztrália jelmondata úgy hangzik: Rendkívüli élmény, míg az autógyártó jelszava: Csodálatos élmény.