Olasz márványtalpra állítja a Forma-1-es autók kipufogóiból készült műveit Mike O’Connor. A férfi amellett, hogy egy exkluzív F1-es autótulajdonosokból álló klub egyik alapítója, még képzőművészi diplomát is szerzett.

Így nem is csoda, hogy a rendszeresen futamokra járó O’Connor meglátta a szépséget a Forma-1-es kipufogókban. Ezek a rendszerek már önmagukban is gyönyörűen tekeregnek, a férfi azonban általában kettesével használja fel a tulajdonosaik által már nem használt alkatrészeket.

O’Connor többek között készített már ilyen műtárgyat egy brit szobrásznak és a MOMO olasz alkatrészgyártónak is, de ügyfélköre évről évre növekszik. Minden egyes szobornak egyedi története van, egészen a hozzá kapcsolt motorig, valamint az autó minden egyes alkatrészéig visszamenőleg.

Egy-egy szobor ára nagyban függ az alapanyag történetétől is. Az olcsóbb darabokhoz már 4500 fontért (1,75 millió forintért) is hozzá lehet jutni, de a legdrágábbak elérhetik a 32 ezer fontos, átszámítva közel 12,5 millió fontos vételárat is.

