Akik szivárványt hánynak a nyolcvanas évek újraélesztésétől, azok most kapcsolják ki készülékeiket. Mert a Wonder Woman második része teljes fordulatszámon pörgeti a szintipoppal átitatott, (amerikai) plázás VHS-korszakot, és mivel valahogy sikerült az előző film halott főszereplőjét (ezúttal is Chris Pine alakítja Steve Trevort) az első világháború idejéből ide repíteni, így a rácsodálkozós poénok is garantáltak.

A film forgalmazója a Warner Bros., rendezője az első részhez hasonlóan Patty Jenkins, forgatókönyvírói Jenkins, Geoff Johns és David Callaham. A Wonder Woman 1984 ötlete az első részt követően, 2017 nyarán merült fel, a forgatás 2018 június 13-án kezdődött és 2018. december 22-én ért véget. A Wonder Woman 1984 jövő nyáron, 2020. június 5-én kerül majd a mozikba.