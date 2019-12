Olvass tovább

Maga az épület 382 ötcsillagos hotelszobának ad majd otthont, de irodák és rendezvénytermek is lesznek majd benne. A földszinten bárok és éttermek szolgálhatják ki az igényeket, de a tizedik emeleten egy skybar is helyet kap, ahonnan a közeli Szent Pál-székesegyházra láthatnak majd rá akár a turisták is.

Hasonló épület található Olaszországban, ahol az évtized első felében készült el a milánói függőleges erdő, a Bosco Verticale. Idén már az ötödik őszét élte meg a sűrű növényzettel borított toronyház, az alábbi felvétel tavaly készült.