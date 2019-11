A Disney globális médiagyártó titánként a neten igénybe vehető szolgáltatások piacára is belépett. Mit belépett, rárúgta az ajtót a Netflixre és társaira. A kedden indított Disney Plus kínálatában Marvel- és Star Wars-filmek és tévéműsorok, klasszikus animációs filmek és új sorozatok is szerepelnek.

A Disney sok milliárd dollárt fektetett a streamingszolgáltatás létrehozásába. Az előfizetés havi 7 dollárba (2100 forintba) vagy évi 70 dollárba (21 200 forintba) kerül, és azt is lehetővé teszik, hogy a nézők először egy hétig ingyen próbálhassák ki a szolgáltatást.

A tízmillió jelentkező az iparági elemzőket is meglepte, mert úgy vélték, hogy legalább egy évbe fog telni, amíg ekkora lesz az előfizetők száma. A Netflixnek, amely 2007-ben indította el streamingszolgáltatását, már 158 millió előfizetője van világszerte.

Így már van Disney+ (2100 Ft/hó, de nálunk csak egy év múlva indul), Netflix (3190 Ft/hó ha kell a FullHD) , Amazon Prime, HBO GO (1890 Ft/hó), ha mindenhol van kedvencünk, akkor bajba kerülünk a kasszánál, mert elég zsíros összegre rúghat a havidíj.