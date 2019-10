A legtöbb férfi hidegen szereti a sört, ám gyakran megtörténik, hogy mire a pohár aljára érünk, az utolsó néhány korty már megmelegszik, és kellemetlen élmény lesz az italozás. Erre kínál megoldást egy pohár, melynek gyártója azt ígéri, hogy hideg marad a folyékony kenyér, akkor is, ha hosszabb ideig szürcsölgetünk.

Mindezt a pohár kialakítása teszi lehetővé: a dupla falú edény két rétege közé egy olyan gélt töltöttek, mely sokáig hideg marad melegebb környezetben is. Ha fagyasztóba tesszük a poharat, a zselé lehűl, és a meleg sört is képes lehűteni, és fogyasztásra alkalmassá tenni.

A pohár oldalán található egy szilikoncsík is, melynek két funkciója is van. Egyrészről ez is megakadályozza és tovább lassítja a sör felmelegedését, visszaverve a kézből áramló hőt. Másrészt a hideg pohár kevésbé fagyasztja le a kezünket, így kényelmesebb fogni a dupla falú poharat.

A gyártó azokra is gondolt, akik másféle italokért rajonganak. Létezik boros- és viszkispohár is, szilikoncsíkkal és hűtőgéllel. Mind közül a legolcsóbb a sörnek való edény, melyet közel négyezer forintnak megfelelő dollárért lehet megrendelni.