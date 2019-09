Aki már járt a világ valamelyik – akár a Budapesten található – Four Seasons hoteljében, az tudja, hogy nehéz otthagyni a szállodai szobát a kiruccanás végén. Amint megnézzük a Lánchíd pesti hídfőjénél fekvő Gresham-palota lakosztályairól készült képeket, meg is értjük, miért.

Az effajta élményt azonban már az otthonainkban is átélhetjük a szállodalánc fürdő- és hálószobai termékcsaládjának köszönhetően. A Four Seasons webáruházában ugyanis megvásárolhatóak a hotelszobákból már ismert ágytakarók, lepedők, törölközők és köntösök is, mindegyiken a jól ismert famotívummal.

Aki nem szeretne ezen a szinten megállni, akár az egész családot hoteltermékekbe öltöztetheti, de a szálloda saját matracát is megvásárolhatja a párna és a vendéglátás művészetéről szóló könyv (igen, még ilyen is van!) mellé. A webáruház legdrágább tétele egyébként a matrac, melyből a legnagyobb méretűek 4000 dollárba, azaz 1,2 millió forintba kerülnek.