A 2019-2020-as szezonban is az Adidas szállítja a Real Madrid mezeit, ahogyan azt az elmúlt két évtizedben is tette. A hazai öltözetet már korábban bemutatták, az idegenbeli szerelésről azonban csak ma hullott le a lepel, nem is akárhogyan.

A csapat egy zenés videoklippel készült az eseményre, melyben az új dressz a főszereplő. A dalt három spanyol szerző jegyzi, és legfőképpen a Realról rappelnek a klub sztárjainak társaságában. Többek között Marcelo Vieira, Karim Benzema és Sergio Ramos is megjelenik a klipben, természetesen az új munkaruhát viselve.



A csapat közleménye szerint az aranyozott díszítés a sötétkék mezen a klub múltbeli sikereire utal. A mez formavilágát a csapat stadionjában, a Santiago Bernabéuban tartott meccseken tapasztalható hangulat inspirálta. Egy hullám is helyet kapott emiatt a mezen, ami a szurkolók hangját szimbolizálja.

Talán ezért is lehet a mezbemutató szlogenje a Create The Noise (Csapj zajt). A csapatra és a szurkolókra is ráférne egy erős szereplés, ugyanis az előző szezonban csak harmadikak lettek a blancók, és egyetlen hazai, illetve nemzetközi kupával sem gazdagíthatták gyűjteményüket.