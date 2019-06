A New York-i Long Island-en helyezkedik el a gazdagok kedvelt üdülőhelye, Southampton is, ahol több luxusvilla vagy prémium minőségű apartman található és ezeket leginkább üdülésre használják. Akárcsak ezt a lélegzetelállító villát, mely közvetlenül a parton található és a Peconic-öbölre néz. A Marvel Architects kifejezetten hétvégi háznak tervezte a háromszobás, modern házat, amiben a tömbszerű brutalitás vegyül a letisztult eleganciával.

Talán a villa leginkább megnyerő része a feszített víztükrű medence, melyet körülölel a ház és több szögből is olyan, mintha az óceán húzódna be a kertbe. Egyúttal a hatalmas ablakokon is árad be a fény, így összemosódik a terasz a nappalival. Páratlan a kilátás a házból, mindenhonnan a végtelen óceánra tekinthet a tulajdonos és vendégei. Az alsó szinten nyitottak egy átjárót is, így a behajtóról egyenes út vezethet a partra.

Hatalmas, beton kandalló választja el a nappalit és a konyhát, valamint az étkezőt, de a ház több pontján is előszeretettel használtak nyers betont, amit színes elemekkel és cédrusfa burkolatokkal tettek otthonosabbá. Innen nézve szinte hihetetlen, hogy a közelben található New York nagyvárosi forgataga.