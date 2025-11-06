Az űrrepülés kockázatos és kiemelt figyelmet kapó műfaj, így egyetlen nemzeti űrprogram sem engedheti meg magának, hogy félvállról vegye a legénység biztonságát. Ennek okán a Kínai Nemzeti Űrügynökség (CNSA) úgy döntött, hogy a Sencsou-20 visszatérését a Tienkung űrállomásról elhalasztják, mert felmerült a gyanú, hogy az űrhajó űrszemét-becsapódás miatt megsérült. A három tajkonauta (kínai űrhajós) egyelőre meghatározatlan időre az űrben reked, amíg az ügynökség felméri a helyzetet.

A kínai űrügynökség eredetileg úgy tervezte, hogy a Sencsou-20 november 5-én tér vissza, ejtőernyős leszállással Belső-Mongóliában, lezárva ezzel hat hónapos tartózkodásukat az alacsony Föld körüli pályán. A sors iróniája, hogy a küldetés során űrsétákat is végrehajtottak, hogy további védőpajzsokat telepítsenek a Tienkungra. A Sencsou-21 a múlt pénteken indult el a tervezett váltólegénységgel. A CNN szerint egy televíziós átadás-átvételi ceremónia már le is zajlott, ahol az új legénység átvette a parancsnokságot.

Csen Tung, a Sencsou-20 parancsnoka így fogalmazott: „Hamarosan visszatérünk a Földre, és most átadom Önöknek a Kínai Űrállomás üzemeltetési jogát szimbolizáló kulcsot.”

Az óvatosság nem véletlen

A Sencsou-20 visszatérését övező nagy óvatosság a múlt tragédiáiból fakad. Elég a 2003-as Columbia-katasztrófához vezető eseményeket felidézni.

Annak idején a végzetes indítás során egy darab szigetelőanyag levált az űrrepülőgép külső üzemanyagtartályáról, és több mint 680 km/órás sebességgel a bal szárnynak csapódott. Az űrsikló hővédő csempéin keletkezett sérülés miatt a Columbia a légkörbe való visszatérés közben darabjaira hullott, a fedélzeten lévő mind a hét űrhajós életét vesztette. A katasztrófa két évre a földre kényszerítette az űrrepülőgép-flottát, és rávilágított arra, hogy az űrügynökségeknek mennyire ébernek kell lenniük a legapróbb sérülések esetén is.

A NASA programjában is volt hasonló csúszás tavaly (a Boeing Starliner tesztrepülése során). Butch Wilmore és Suni Williams űrhajósok a Nemzetközi Űrállomáson ragadtak, miközben a földi mérnökök azokat a makacs problémákat elemezték, amelyek már az induláskor is sújtották az űrhajót. Végül a NASA autonóm módon, üresen küldte vissza a Starlinert, miközben átszervezték a SpaceX Crew Dragon egyik tervezett küldetését, hogy Wilmore-t és Williamst 9 hónap után hazahozzák.