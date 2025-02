Mac McClung sorozatban harmadszor nyerte meg az észak-amerikai kosárlabda-bajnokság (NBA) All Star-hétvégéjén a zsákolóbajnokságot San Franciscóban – így ő lett az NBA történetének első háromszoros zsákolóbajnoka.

McClung mind a négy mutatványára a maximális 50 pontot kapta a zsűritől, s egy ízben egy barátját és egy autót is átugrott, majd a gyűrűnek háttal húzta be a labdát.

A képre kattintva galéria nyílik:

A szóban forgó autó a részben magyar tervezésű, manapság K5 néven ismert Kia Optima volt, amit 2000 óta gyárt a dél-koreai márka. A típus névváltására a legújabb, ötödik generációs modell bemutatásakor, 2019-ben került sor. Többféle benzinmotorral – sőt, hibrid-, illetve részben LPG-s hajtással – is kínálják, viszont ez esetben lényegesebb kiemelni, hogy egy 4905 mm hosszú, 1860 mm széles és 1445 mm magas négyajtós szedánról van szó.

A 188 centiméter magas McClung karrierje során csak négy NBA-meccsen lépett pályára, jelenleg az Orland Magic fiókcsapatában szerepel a tartalékokat felvonultató G-ligában. Ő lett az első 2023-ban, aki G-ligásként szerepelhetett All Star-gálán.

Videón itt tekinthető meg a történelmi pillanat:

MAC MCCLUNG COMPLETES THE THREE-PEAT SCORING FOUR 50s 🏆



🌟 Reverse Jam over a #KiaK5

🌟 360 over Nate Dougherty

🌟 Double Dunk over hoverboard

🌟 Rim-tapping Slam over 6'11" Mobley



What a DOMINANT 3-year #ATTSlamDunk run for @McclungMac! 👏 pic.twitter.com/geHmNwJGcR