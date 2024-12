A sportolás alapvetően nagyon kedvező hatással van az állóképességre, mindemellett pedig immunerősítő és hangulatjavító is. Bármelyik sportot űzzük is versenyszerűen, a túlzott megterhelés miatt megjelenhetnek a sporthoz tartozó jellegzetes sportsérülések. Ilyen a síelők és a műkorcsolyázók térdszalagszakadása, a teniszezőknél a térd és a bokaszalagok, a vállak és a könyök sérülése, az autóversenyzőknél az égési sérülések és a törések, sprint és gátfutásnál a combizomszakadás, gyorsúszóknál a hátsérülések, a vízilabdásoknál a fej, a kéz és a lábfej sérülései, boxban az orr-, koponya- vagy fülsérülések.

Érdekes tény, hogy a súlyemelés, az evezés és a kerékpározás azon sportágak közé tartozik, amelyek az aranyér kockázatát növelik – miért is? Hatalmas, extra nehéz súlyok emelgetésénél a has- és hátizmok megfeszülnek. A keletkező hasprés miatt megnő a nyomás a hasüregben. A hasüregnek két nyílása van. Fent a nyelőcső halad át, lent pedig a végbélnyílás található. A végbél záróizmai körül található vénás fonat a rendszer gyenge pontja. Nyomásnövekedés hatására kitágul, az erek fala elvékonyodik, és a teljes vénás fonat kipréselődhet a végbélnyíláson kívülre, illetve kinn is ragadhat.

Az evezés és a biciklizés esetén is a hasizmokat kell igénybe vennie a sportolónak, és itt is a megnövekedett hasüregi nyomás teszi tönkre a végbélben lévő vénákat. A már említett sportok mellett még az alábbi mozgásformák okozhatnak aranyeret: kettlebell, hot iron, crossfit. Vannak olyan proktológusok, akik szerint a versenyszerű hosszútávfutás is ide sorolandó, mert ilyenkor a felsőtest súlya folyamatosan „dörömböl” a kismedencén.

Tünetek, amelyekre figyelni kell

De honnan tudja az ember, ha baj van? Az aranyér kezdetben a vécépapíron jelentkező, pecsételő vérzéssel ad hírt magáról. Később előfordulhat szúró, feszítő érzés is a végbél záróizmai körül. Ugyancsak jellemző még az égő, viszkető érzés, amely napközben jelentkezhet a „hátsó kijáratnál”. Ezek az enyhébb tünetek, de ha valaki nem vesz tudomást a bajról, akkor könnyen lehet, hogy ennél súlyosabb problémával kell szembenéznie. A súlyos, kezeletlen aranyér ugyanis megnehezítheti az ülést és néha a járást is. A végbélből kizáródó erekben megalvadhat a vér, gyulladás, fájdalom jelentkezhet, ezért nehéz pár pillanatra is megfeledkezni arról, hogy „van ott valami”.

Az első tünetek megjelenésekor érdemes kezelni a helyzetet. Először is célszerű a száraz vécépapírt vizes mosakodásra cserélni. A nedves vécépapír gyakran többet árt, mint használ, mert a kemikáliák kiszárítják az egyébként is érzékeny területet. Emellett javasolt naponta akár többször is legalább 15-20 perces kamilla gyógynövénykivonatot tartalmazó ülőfürdőket venni, amely nyugtat és fertőtlenít. Az ülőfürdő enyhítheti az égő vagy viszkető érzést, emellett meggátolhatja a sérült aranyeres csomók felülfertőződését. Súlyosabb, akut problémáknál viszont akár az érzékeny terület jegelése is szóba kerülhet.

Így kerüld el

Nyilvánvaló, hogy nem a sportot kell feladni az aranyér miatt. Először is az egyik legfontosabb az alapos bemelegítés sportolás előtt, ami élénkíti a vérkeringést. Ha már megvan a baj, nem helyes a teljes inaktivitás. Érdemes olyan mozgásformára váltani, amely a teljes testet átmozgatja. Ilyen az úszás, amely segít karbantartani az izomzatot és a vérkeringést is.

Biciklizés helyett az ellipszistréning átmeneti megoldást jelenthet. A futásra pedig javasolt drágább, vastagabb, párnázott cipőt venni, mert az nagyobb mértékben tompítja az ütéseket. Lehetőleg javasolt minél kevésbé kemény talajon futni, mert ez esetben kisebb rázkódás éri a futó testét, ami az aranyeres panaszok kiújulását is gátolhatja.

Ha aranyerem van, akkor ne sportoljak?

Ha nem vagy élsportoló, akkor elég, ha aranyér esetén nem emelsz súlyokat, nem biciklizel vagy evezel, amíg meg nem szűnnek a tüneteid. Ha még nem sportolsz, de szeretnél belevágni, akkor először érdemes kitölteni egy-két online tesztet. A rendszeres és eredményes testmozgás nagyon jó hatással van az egészségre, de nem szabad megfeledkezni a helyes sportágválasztás fontosságáról! A megfelelő technika és felszerelés nemcsak az aranyér megelőzésében segít, hanem lehetővé teszi azt is, hogy minél tovább hódolhassunk kedvenc sportágunknak!

