Idén tavasszal, Barcelona és Párizs után a régiónkban elsőként Budapesten nyílt meg a Cupra „Garage in the City” autószalonja, melyben konkrétan autót vásárolni nem is lehet.

Igazi márkaimázsos bemutatóteremről van szó, melyet rendeltetésének megfelelően is használtak hétfő este, hogy lerántsák a leplet a spanyol márka legújabb modelljéről, a Terrarmarról.

A hazai premiert divatbemutatóval kötötték össze, az autó mellett Varga Viktória divattervező új őszi-téli kollekciója is bemutatkozott.

A Spanyolország hangulata ihlette kollekció minden darabja egyedi, és viselőjéről elegáns magabiztosságot közvetít. A színek bátor használata feltűnő megjelenést kölcsönöz mind a hétköznapokon, mind a különleges alkalmakkor. A kézzel díszített anyagokon megjelennek a mediterrán kultúra jellegzetes művészeti elemei is. A bemutatót tüzes flamenco zene tette teljessé.

Ami az autót illeti, az új, dögös, sportos, 4,5 méteres SUV egyszerre nagyon spanyol (neve a terra és a mar, azaz a föld és tenger szavakból áll össze, egyben utal az önálló Cupra márka 2018-as születésének bejelentési helyszínére), de nem kicsit magyar is, hiszen az autó Győrben készül – logikus volt, hogy a premieren is találkozzon a két világ.