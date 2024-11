A gyűrű az egyik legősibb ékszer, örökzöld kiegészítő, így ma is ugyanolyan népszerű, mint bármikor. A 21. század, a digitális kor persze ezt sem hagyta érintetlenül, terjednek a viselők életfunkcióit figyelő okosgyűrük, sőt, láttunk már 30-40 éves dizájnokat idéző, karórákat mintázó gyűrűket is, mert immár a közelmúlt „jövője” is retró.

Most, valahol a két zsáner határmezsgyéjén a digitális kvarcórák óriása, a Casio is beszállt ebbe. Az idén óragyártói tevékenysége indulásának 50. évfordulóját ünneplő japán gyártó az év korábbi szakaszában a regisztrált vásárlóknak kínált már megnyerhető extraként néhány, a korábbi dizájnjait másoló, óraként is funkcionális gyűrűt, ám úgy tűnik, egyet ezek közül piacra is dob.

A CRW-001-1JR a klasszikus „kocka”-G-Shockok megjelenését kínálja, és bár igazán okosnak nem neveznénk, azért a hagyományos, „pálcás” folyadékkristályos kijelzőn a képes az idő megjelenítésére, de akad rajta egy második beállítható időzóna, a kijelző villogásával is figyelmeztető riasztás/ébresztő, valamint stopperfunkció is. Az apróság egy elemmel kb. 2 évig működik.

A rozsdamentes acélból készült apróság a maga 16 grammjával nehezebb a valódi okosgyűrűknél, ami pedig a méretet illeti, 20 mm-es átmérővel rendelkezik, de ez mellékelt műanyag betétpanellel csökkenthető.

Mutatós divatkiegészítőről van szó, ám van egy rossz hírünk, úgy tűnik, egyelőre csakis japán belpiacos modellről van szó – a december elejétől kapható digitális gyűrűért a márka hazájában bő 49 ezer forintnak megfelelő 19 800 jent kérnek majd.