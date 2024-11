Bár egyelőre a Holdra való visszatérés is egyre csak tolódik – elsősorban az Elon Muask-féle SpaceX Starship-programjának igen lassú haladása miatt –, a Mars meghódítás is az Egyesült Államok űrügynöksége, a NASA távolabbi tervei között szerepel.

Ha és amikor komolyabb marsi „forgalom” kezdődik, esetleg emberek is indulnak a vörös bolygóra, kiemelten fontos lesz a megbízható adattovábbítás, kommunikáció, melynek megvalósítási lehetőségeit már most vizsgálják.

A jövőbeli rendszer mintája a ma is működő, a NASA Jet Propulsion Laboratoryjából irányított, nemzetközi, földi és űrbeli antennákból álló hálózat, a Deep Space Network lehet.

Az űrügynökség Mars-felfedezési elemzőcsoportjának (Mars Exploration Program Analysis Group) közelmúltbeli ülésén a marsi kommunikációs hálózat kiépítése is terítéken volt, három lehetséges „kivitelezőt” is azonosítottak.

Az egyik az Elon Musk-féle SpaceX, mely a már most is 7000 szatellitből álló, a későbbiekben 40 ezresre fejlesztendő Stralink-flottájával nyújt műholdas internetes internetes szolgáltatást. Musk minden bizonnyal szívesen vállalná a dolgot, hiszen régi álma a Mars elérése, sőt, ottani kolónia kialakítása – ha a fantaszta tartaná is az ígéreteit, az első Starship már két évvel ezelőtt landolt is volna a negyedik bolygón… A SpaceX ajánlat természetesen a Marslink névre hallgat.

A NASA szerint opció a Jeff Bezos-féle Blue Origin Blue Ring nevű, többcélú műholdja is – ez az eszköz elvileg teherszállításra, üzemanyagtöltésre, adattovábbításra is alkalmas lehet, jelenleg az USA hadügyminisztériuma, a Pentagon támogatásával tervezik az első tesztküldetést.

Harmadik lehetőség a Lockheed Martin MAVEN műholdjának tömeges bevetése lehetne – az eredeti eszköz immár egy évtizede, 2014 szeptembere óra Mars körüli pályán van, célja a bolygó légkörvesztésének vizsgálata volt. Azóta műszaki problémák miatt többször leállt, majd újraindították, de ez is mutatja, hogy strapabíró szerkezet, melyből – megfelelő pályán – egy flotta már kommunikációs hálózat építésére is alkalmas lenne.