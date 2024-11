Két évtizede, 2003-ban indult a Movember-mozgalom – az angol moustache és a november nevéből alkotott kifejezés a hónapot a férfiakat sújtó betegségekre – prosztata-, hererák – és azok megelőzésének fontosságára és úgy általában a fizikai és mentális férfiegészségre és az egészséges(ebb) életmódra hívja fel a figyelmet.

Számtalan különböző program, kezdeményezés akad ilyenkor, de aki akar, egyszerűen bajusz növesztésével, szimbolikusan is részt vehet a Movemberben.

A bajusznövesztést a Lamborghini is kipipálta, szombaton ugyanis a márka több mint 150 autójából álló „bikafuttatást” (Bull Run) rendeztek a floridai nagyvárosban. Az egytől egyig bajuszmatricákkal ellátott Sant’Agata Bolognese-i modellek a város legnépszerűbb útjain vonultak végig a végső célig, Miami Beachig.

A Lamborghini persze ennél többet is tesz a Movember keretében: múzeumában „bajuszúton” is végigmehetnek a látogatók, ezen a túrán szintén bajuszmatricákkal díszített modellek fogadják őket, melyek mellett egy-egy tálban mogyorók találhatók. Az ezt a tárlatot végigjárók játékban is részt vehetnek, akik pénzt adományoznak a Movember-mozgalomnak, valamint helyesen tippelik meg a „kiállított” mogyorók számát, lamborghinis hátizsákot nyernek.

A virtuális világban is tesz a figyelemfelhívásért a gyártó: a Gameloft Asphalt Legends Unite autóversenyzős játékában november 14-éig bajuszos skineket lehet vásárolni a Revuelto és a Huracán modellekre – a pénz szintén jótékony célra megy.