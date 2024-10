Nagyszabású bemutató keretében rántották le a leplet a Tesla két újdonságáról: sokat nem tudni a leendő modellekről, de az már biztos, hogy az önvezető technológia lesz a fő csapásirány.

Miközben a színpadon a Cybercabre és a Robovanre irányult a reflektorfény, a Los Angeles-i eseményen aktívan tüsténkedett a márka humanoid robotja, az Optimus, mely csaposként és táncosként is bemutatkozott a közönség előtt. Később azonban kiderült, hogy maga a robot semmit sem csinált, egész idő alatt a Tesla alkalmazottai irányították – vette észre a Jalopnik.

Arról, ahogyan az Optimus sört csapol és integet a résztvevőknek, egy AI-rajongó, Robert Schoble osztott meg egy videót az X-en:

Optimus make me a drink, please.

This is not wholly AI. A human is remote assisting.

Which means AI day next year where we will see how fast Optimus is learning. pic.twitter.com/CE2bEA2uQD

— Robert Scoble (@Scobleizer) October 11, 2024