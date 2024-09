Berlini klasszikus, de Németország-szerte kedvelt gyorskaja, streetfood a Currywurst, azaz a jellegzetes fűszerezésű sült kolbász, melyet (karikázva) ízesített paradicsomszósszal vagy ketchuppal, valamint sült krumpilval vagy zsemlével fogyasztanak.

A Vezessen is írtunk már arról, hogy a Volkswagen saját Currywurstot is gyárt(at) saját dolgozói számára, a húsipari termék – melynek saját „alkatrészkódja” is van: 199 398 500 A – igen népszerű, 2023-ban már 8,33 millió darab készült a wolfsburgi üzem területén álló kis kolbászgyárban.

Kevésbé ismert, de a VW-kolbászhoz hozzá illő öntet is készül, a 00010 ZDK-259-101 azonosítójú VW Gewürz Ketchup, mely currys fűszerezésű, a szokásosnál sűrűbb, viszkózusabb ketchup.

Ahogy a kolbászokat, a ketchupot is forgalmazzák egyes környékbeli áruházakban, ma, az internet korában pedig természetesen online is megvásárolható 3,50 eurótól (szűk 1400 Ft).

Míg itt, Európában nem akkora nehézség beszerezni, ha nagyon szeretnénk, az Egyesült Államokban még azoknak is kihívás, akik egyáltalán tudnak róla, de épp ezen igyekszik most változtatni az ottani forgalmazó.

A VW USA-beli jelenlétének 75. évdfordulója alkalmából a szemfüles jelentkező online ingyen juthatnak hozzá a ketchuphoz, amíg a korlátozott készlet tart, címenként/háztartásonként egy-egy üveggel. Akik lemaradnak az akcióról, élőben kóstolhatják majd a német különlegességet, ha ellátogatnak október elején Los Angelesbe, egy ottani gasztrofesztiválra.