Első ízben a FIBA 2023-as U19-es nőikosárlabda-világbajnokság madridi döntőjén zajlott játék LED kivetítős pályán, de nem sokkal később, tavaly szeptemberben a müncheni BMW Park arénában is bevetették a technológiát.

Akkor még csak a megnyitóra szánt egyszeri attrakcióról volt szó, ám abban világelső lesz az FC Bayern München kosárklubja, hogy az idei szezontól minden hazai meccsét a high-tech pályán játssza majd, a LED-es padlót ugyanis állandó használatra is beépítették.

„Nagyon tetszett videopadló a tavalyi nyitómeccsen, igazán kúl élmény volt. Már akkor is azt mondtam, hogy meg tudnám szokni a dolgot. Most pedig izgatottan várjuk, hogy a világon első profi klubcsapatként minden hazai meccsünket a LED-es padlón játszhassuk majd a BMW Parkban” – mondta a klub játékosa, a 2023-ban Németország színeiben világbajnoki címet is szerző Andreas Obst.

A Bayern kosárcsapata mellett a herrschingi röplabdaklub is élvezheti majd a bármilyen grafikát, videót, adatokat megjeleníteni képes padlót, ugyanis az ő „hazai” pályájuk is a BMW Park, de a 6700 fős aréna természetesen koncerteknek, egyéb rendezvényeknek is otthont adhat, melyekhez ugyancsak hozzáadhat a high-tech megoldás.

A madridi és a müncheni használat mellett az NBA idei All Star gálameccsén is LED-es padlón zajlott a játék, erről itt olvashatsz bővebben.