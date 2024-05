Az addig high-tech repülőgép- és autóipari alkatrészeket gyártó luxemburgi Techniques d’Avant Garde, közismertebb nevén TAG az 1980-as évek elején jelent meg a Forma-1-ben műszaki partnerként és szponzorként, majd 1984-től a McLaren-csapat résztulajdonosa is lett.

Egy évvel később az addigra már bő 120 éves múlttal bíró svájci óragyártót, a Heuert is felvásárolták, megszületett a ma is ismert TAG Heuer, majd a szinergiákat kihasználva 1986-ban piacra is dobták az F1 névre hallgató karórát, egy kis, trendi műanyag vagy acéltokos, kvarcszerkezetes időmérőt.

Az annak idején 136,5 dolláros alapáron (ma kb. 390 dollár, azaz 141 ezer Ft) kínált óra sokak kedvence lett, 1990-ig gyártották eredeti formájában és műszaki tartalmával, de egészen az ezredfordulóig piacon maradt ilyen-olyan, komplikáltabb változatokban.

Bár a TAG Heuernek kis megszakításokkal azóta is voltak-vannak F1-es kötődésű órái, most visszahozzák az eredetit, jelentették be.

A 80-as, 90-es évek iránti nosztalgia dübörög, és bár az okostelefonok korában karórára nincs igazán szükség, divatkiegészítőként reneszánszukat élik. A TAG Heuer ezt egy nagyon is 21. századi „kollabbal” is megfejelte: a New York-i rétegdivatmárkával, a KITH-tel összefogva hozták ki az új F1-es modellt.

Kattints a képre, galéria nyílik!

Kultikus divatórát támasztottak fel luxusáron 1 /22 Fotó megosztása: 2 /22 Fotó megosztása: 3 /22 Fotó megosztása: 5 /22 Fotó megosztása: 6 /22 Fotó megosztása: 7 /22 Fotó megosztása: 9 /22 Fotó megosztása: 10 /22 Fotó megosztása: 11 /22 Fotó megosztása: 13 /22 Fotó megosztása: 14 /22 Fotó megosztása: 15 /22 Fotó megosztása: 17 /22 Fotó megosztása: 18 /22 Fotó megosztása: 19 /22 Fotó megosztása: 21 /22 Fotó megosztása: 22 /22 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A KITH Heuer F1 – igen, a TAG-ot lecserélték – dizájnjában, méretében, kvarctechnológiájában hűen idézi az őst, ahogy az is, hogy kismillió – na jó, tíz – különféle színben és kivitelben jelenik meg az óra, ám van egy-két bökkenő is.

Az első a már említett névváltoztatás, a második, hogy limitált kiadásról van szó (a hét KITH-exkluzív modellből összesen 1950, a két TAG Heuer-exkluzívból 850-850, az egyetlen közös modellből 1350 darab készül), a harmadik az ár: példányonként 1500 eurót/dollárt kérnek, ez pillanatnyilag pont 600 ezer Ft, ami igen borsos ár egy ilyen bohókás kvarcóráért. Persze épp ezért nem is kínálják őket akkora tömegben.

Az igazi megveszekedett gyűjtők egyébként a teljes, tízdarabos kollekciót is megszerezhetik – igaz, itt az egyben vásárlás nem engedménnyel, hanem felárral jár: a díszdobozos gyűjteményért 18 ezer eurót (7 millió Ft) kell kiadni.

Az órák a héten, a Forma-1-es Miami Nagydíjjal szinkronban válnak elérhetővé.