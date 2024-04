Zalán 34 éves, kiemelt értékesítőként dolgozik egy növényvédőszer- és vetőmagkereskedő cégnél, a munkaideje nagy részét volán mögött tölti. – Világéletemben imádtam vezetni, bár korábban nem voltak ennyire kényelmes kocsijaim. Az első egy öreg G-Astra volt, amit imádtam, az volt a fejemben a nagybetűs autó. Strapabíró és kényelmes volt, kivéve az ülését. Egy óránál többet sosem bírtam benne egyhelyben megülni – utólag tudom, hogy ez nem is akkora baj. A mostani, céges Volkswagenemben rengeteg időt töltök, gyakorlatilag a kocsiban élek, sokat járom az országot. Eleinte lenyűgözött, hogy milyen kényelmes benne ülni – végre egy ülés, amelyik végig támasztotta a lábamat! –, de sajnos nem tartott örökké az örömöm.

Hónap dolgozója díj, aranyérrel

Szakmailag flottul ment minden, az ügyfelek szerettek, szívesen fogadtak, jó eredményeket hoztam. Folyamatosan kerestem a lehetőségeket, hogy fejlődhessek: az utazások során nagyokat dumáltam az ismerőseimmel telefonon, így a legkülönfélébb témákban voltam naprakész. Közben saját magammal is versenyeztem: kíváncsi voltam, mennyire tudom levinni a fogyasztást úgy, hogy a lehető leggyorsabban elérek az aktuális úticélomig. Mivel nem akartam a prémiumomat büntetésre költeni, ezért csak akkor javíthattam a szintidőmön, ha egyáltan nem álltam meg útközben – még a szokásos benzinkutas hotdogra sem. Nyomtam, ami a csövön kifért, és jöttek is az eredmények: rekordalacsony fogyasztás, gyarapodó partnerszerződések, hónap dolgozója díj – és az aranyér.

Megbosszulta magát a tartós nyomás

Igen, az utóbbi elég rosszul érintett. Amikor elkezdett fájdogálni odalent, és nehezemre esett az ülés. Vége az önmagammal vívott csatáknak, és ideje lazítanom a gyeplőn. A sok ülés miatt tartós nyomás nehezedett a végbéltájékomra, és az aranyeres érfonatom begyulladt. Az sem segített, hogy útközben jellemzően csak sós rágcsálnivalót ettem, és keveset ittam, hogy ne kelljen megállnom pisilni, így gyakran volt székrekedésem. Ez tovább rontotta az aranyeremet. Amikor utánaolvastam, láttam, hogy ennek a betegségnek különböző stádiumai vannak – ha sokáig elhanyagolom, akkor csak műtéti úton lehet majd rendbe tenni. Márpedig én nem akartam kés alá feküdni. De az sem volt tartható helyzet, hogy egy ideje már szinte félig fekve vezettem – ez nemcsak a csípőnek és a gerincnek rossz, hanem erősen növeli egy balesetkor a sérülésveszélyt.

A tudásmegosztás ereje

Az egyik hosszabb utamon felhívott a kedvenc értékesítő kollégám, aki szintén fogyasztás-fetisiszta. Nagyot dumáltunk a kocsijainkról, a családunkról, aztán kiböktem neki, hogy mostanában nem annyira vagyok jól. Erre kiderült, hogy neki is voltak már aranyeres problémái. Lenyűgözően lazán és természetesen beszélt a dologról, amin elsőre megdöbbentem, de felszabadító is volt. Azt hiszem, azért sem fordultam az aranyeremmel orvoshoz, mert nem tudtam volna, hogyan vezessem elő a gondomat. Hiába, bizonyos témákban a legjobb sales-es is szemérmes… A kollégám elmondta, hogy neki a vény nélkül kapható Proktis-M termékcsalád segített – na, meg az, hogy kicsit alacsonyabbra vette a fordulatszámot, és odafigyelt arra, hogy rendszeresen megálljon, mozogjon, több rostot egyen, és lényegesen több vizet igyon. Akkor is, ha emiatt bizony gyakrabban kell megszakítania az utazást.

Proktis-M: az első aranyeres panaszoktól

Figyelmesen hallgattam a tanácsait, és kifaggattam a Proktis-M készítményekről is. Elmagyarázta, hogy a Proktis-M kúppal a belső, a Proktis-M plus kenőccsel a külső aranyér tünetei enyhíthetők. A Proktis-M termékcsalád egyik fő összetevője a kozmetikumok világából jól ismert, magas vízmegkötő képessége miatt kedvelt hialuronsav, amely erősíti a szövetek szerkezetét, javítja azok tónusát, tápanyagellátását és rugalmasságát, gyorsítja a regenerációt és segít a gyógyulásban. Emellett gyógynövénykivonatokat is tartalmaznak, amelyek gyulladáscsökkentő hatásúak. A Proktis-M termékcsalád az aranyér első tüneteinek – viszketés a végbéltájon, székelés közbeni fájdalom, esetleg vérzés – jelentkezésekor segíthet a panaszok enyhítésében. A következő városban betértem a patikába, és vettem mindkét készítményből, egyben mozogtam is egyet. Ez onnantól a szokásommá vált. A módszer működött, de a saját rekordjaimat többé nem tudtam megdönteni. Ezt eleinte hiányzott és gyakran eszembe jutott, de ma már megbékéltem vele. Rájöttem: elég jutalom számomra, ha nem kínoznak az aranyeres panaszok.