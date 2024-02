Csütörtökön bonyolította Street Art árverését a Los Angelesben a Julien’s Auctions, melyen mások mellett a brit Banksy és a francia Invader különböző művei – szám szerint 20 alkotás – kerültek kalapács alá.

Az összességében közel 900 ezer dollárt (323 millió Ft) hozó árverés egyik legértékesebb darabjának Banksy egyik műve, pontosabban annak egy részlete bizonyult: a festett Mazda 323-as ajtót 162 500 dolláros (bő 58 millió Ft) legmagasabb licitnél ütötték le.

Kattints a képre, galéria nyílik!

58 milliót adtak ezért a szakadt kocsiajtóért 1 /6 Kép: Julien's Auctions Kép: Julien's Auctions Fotó megosztása: 2 /6 Kép: Julien's Auctions Kép: Julien's Auctions Fotó megosztása: 3 /6 Kép: Julien's Auctions Kép: Julien's Auctions Fotó megosztása: 5 /6 Kép: Julien's Auctions Kép: Julien's Auctions Fotó megosztása: 6 /6 Kép: Julien's Auctions Kép: Julien's Auctions Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Az autóalkatrész egy nagyobb, 2013-as, New York-i installáció részét képezte: az arc nélküli művész a Crazy Horse című művét egy teherautó és az említett Mazda alkotta, a teljes festményen megvadult lovak hágtak a védtelen emberekre.

A művet a USA hadseregének egy 2007-es bagdadi légi csapása ihlette, melynek során a Crazy Horse 18 hívójelű Apache helikopter akciójában civilek, köztük gyermekek is életüket veszítették, valamint a Reuters hírügynökség két tudósítója is elhunyt. Az eredeti installáción egy telefonszám is szerepelt, melyet tárcsázva részletet lehetett hallani a légi csapás rádióforgalmazásából. „Ez van, az ő hibájuk, hogy gyerekeket hurcoltak a csatatérre” – hangzott el az egyik amerikai katona szájából.

Az árverés legértékesebb darabja szintén egy Banksy-alkotás, a 2003-as Turf War – Police Van Chimp (Bandaháború – Rabomobilos csimpánz) lett, azért 222 250 dollárt (80 millió Ft) kínált a nyertes licitáló. A stenciles-ecsetes festmény egy furgon hátsó ablakára került.