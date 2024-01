Ugyan a legtöbbek által követett Forma-1-ben inkább csak a rajtrácson és esetleg a leintéseknél bukkannak fel celebek, más kategóriákban, például a hosszútávú versenyzésben hagyomány, hogy az indítást is valami híresség végzi, míg az USA-ban a NASCAR-ban „fővédnöki”, „főbírói” pozíciókban vetnek be nagy neveket.

Dwayne „The Rock” Johnson – magyarosan a Szikla – apja nyomdokain járva 1996-ban mutatkozott be a pankráció „csúcsligájában”, a WWF-ben (ma WWE), ahol eleinte inkább utálatot váltott ki a stréber, jófiú karaktere, de miután váltott, és humoros, csípős, gúnyos szövegeivel, grimaszaival „rosszfiúként” bizonyította, hogy a külsőn, az erőnléten és a technikán kívül megvan benne az a bizonyos „X faktor”, az ezredfordulótól már Hollywoodban is szerepeket kapott.

A Szikla az elmúlt két évtizedben minden idők egyik legjobban kereső filmes szupersztárjává vált – A múmia visszatér, A Skorpiókirály,a Halálos iramban-széria, Jumanji, Izomagyak, Tombolás, Felhőkarcoló stb., vagyona 800 millió dollár, azaz kb. 290 milliárd Ft –, így természetesen számtalan más felkérése, megjelenése is akad, ahogy már sejthető, ezúttal róla szól a bejelentés is.

💪🏁 @TheRock is this year’s Grand Marshal for the #DAYTONA500 on FOX! pic.twitter.com/qhKUpd3KLW

— FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) January 29, 2024