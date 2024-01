Közeleg a kínai (hold)újév, 2024-ben február 10-étől számítják az új esztendőt a hagyományok szerint. Az idei – 2012 után – újra a kínai zodiákus szerinti sárkány (azaz a jólét, a szerencse, a bölcsesség) éve lesz, még pontosabban az öt „elem” közül az anyagok növekedési szakaszát szimbolizáló „fa” sárkányé.

Kína a luxustermékek tekintetében is hatalmas, kiemelten fontos piac, így nem csoda, hogy a luxusóra-gyártók is igyekeznek kihasználni a jeles fordulót, eddig három különböző márka jelentett-mutatott be sárkány évés karórát.

Ábécésorrendben haladva kezdjük az Hublot-val, ők a Spirit of Big Bang modelljükből készítettek különkiadást Csen Fenvan kínai papírvágó képzőművész segítségével. A 42 mm-es átmérőjű, titántokos, 50 órás járástartalékot kínáló HUB1710-es automata szerkezetet alkalmazó óra rétegzett számlapja lenyűgöző színekkel rajzolja ki a sárkányt, ráadásul a gumiszíjon is folytatódik a sárkányos téma, a faberakást idéző mintázaton a számlapon is megjelenő színekben láthatók a pikkelyek.

A Spirit of Big Bang Titanium Dragon 88 példányban készül, darabja 30 800 euró, azaz 11 625 00 Ft.

Az IWC Schaffhausen sem akar lemaradni, ők az 1998 óta forgalmazott Portugieser oszlopkerekes automata kronográfjukból készítettek ünnepi kiadást. A 41 mm-es acéltokban szemből az arany mutatókkal és indexekkel ellátott burgundi vörös számlap fogad, míg a zafírüveg betekintő hátlap mögött a 46 órás járástartalékú 69355 kaliberen „trónoló”, az automata felhúzást végző aranyozott rotor formázza a sárkányt. Az órához fekete borjúbőr vagy burgundi gumiszíj választható.

A sárkányos Portugieser is limitált kiadás, az 1000 példány egy-egy darabjáért az előző árnak „csak” harmadát, 10 200 eurót, azaz 3,85 millió forintot kérnek.

A TAG Heuer (egyik) örökzöld versenykronográfjához, a Carrerához nyúlt a sárkány éve apropóján. A klasszikus modellből két különkiadást készítettek, az ezüst számlapos, acéltokos kivitelből 300, a 18 karátos rózsaarany-tokos, arany számlapos 50 példányban készül. A 80 órás járástartalékú, oszlopkerekes Calibre Heuer 02 automata szerkezeten túl közös bennük a kronográf-másodpercmutatón, az indexeken és a segédszámlapon feltűnő bordós-vöröses szín, valamint a 6 óránál található dátumablak felett megjelenő sárkánykalligráfia. Ahogy az IWC-nél, itt is sárkányt formáz a lendkerék.

Az acéltokos sárkányos Carrerát 6350, az aranytokos, hatszor ritkább változatot 22 750 euróra (2,4 és 8,6 millió Ft) árazták.

