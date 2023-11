Ahogy nyílik a társadalmi olló, úgy lesznek egyre tehetősebbek a gazdagok, és a vagyonnal együtt gyarapodnak azok a szolgáltatások, amelyek révén minden kívánság megvalósítható. Jó példa erre a Bentley lakberendezési programja, amely évről évre új, fantasztikus ötletekkel igyekszik meggyőzni a fizetőképes piacot arról, hogy igenis stílusos dolog egy autógyártótól bútorokat vásárolni.

Most új szintre emelte ezen kompetenciáját a Bentley: nem egyszerűen egy lakást rendeztek be, hanem egy 21 méteres luxushajót. A holland fél-custom yachtépítő műhely, a Contest Yachts egyik vásárlója a közelmúltban kedvenc autómárkájának dizájnereivel rendeztette be vadonatúj jachtját.

A munka olyan jól sikerült, hogy a Contest és a Bentley elhatározta: építenek egy limitált szériát, méghozzá a többszörösen elismert Contest 67CS modellből.

Nem aprózták el a munkát: aztán nem csak a bútorokat vonták be az autógyártóra jellemző, rombuszmintás steppelésű bőrrel, hanem a papírzserbkendő-tartó dobozok, sőt, a poháralátétek is megkapták a jellegzetes mintát.

Emellett egyedi bárpultot és piperesarkot építettek a hajó gyomrába, valamint speciális kárpitozást kapott a kapitányi ülés, valamint a Contest jachtok jellegzetes tartozéka, a tojásdad dohányzóasztal.

A lakórészben a Bentley saját lakberendezési programjából átmentett Malvern székekkel is találkozunk, hiszen minek újra feltalálni azt, ami működik, szép, exkluzív és megfizethetetlen.

A Contest 67CS alapára valahol 2,6 millió euró, azaz 990 millió forint körül mozog, de ebben a műfajban senki nem vásárol fapados alapmodellt, a Bentley-kooperáció pedig eleve messze van a belépő szinttől. Pontos árakról nincsenek információk, de az biztos, hogy jelentősen túllépi az egymilliárd forintos fájdalomküszöböt – már ha ezen a szinten beszélhetünk még bármiféle fájdalomról.