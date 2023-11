Az autógyártók – főleg a luxusmárkák – réges-rég tudják, hogy a négykerekűikkel kivívott márkaértéket számos egyéb terméken keresztül is kamatoztathatják, így kismillió kiegészítőt is kínálnak a napszemüvegektől a táskákig, a karóráktól a különböző ruhadarabokig.

A méregdrága hipersporkocsijairól ismert Bugatti most az Adidasszal fogott össze, azokra gondolva, akik a luxusjárgányok mellett a labdarúgásért is rajonganak.

Az Adidas X Crazyfast Bugatti futballcipők eleve – ahogy modellcsalád neve is sejteti – a sebességet, gyorsaságot kínálják a játékosoknak, így tökéletesen passzolnak a sebességrekordokat döntő autókhoz.

Kattints a képre, galéria nyílik!

Rugdosásra készült ez a Bugatti 1 /8 Fotó: Bugatti Automobiles S.A.S. Fotó: Bugatti Automobiles S.A.S. Fotó megosztása: 2 /8 Fotó: Bugatti Automobiles S.A.S. Fotó: Bugatti Automobiles S.A.S. Fotó megosztása: 3 /8 Fotó: Bugatti Automobiles S.A.S. Fotó: Bugatti Automobiles S.A.S. Fotó megosztása: 5 /8 Fotó megosztása: 6 /8 Fotó: Bugatti Automobiles S.A.S. Fotó: Bugatti Automobiles S.A.S. Fotó megosztása: 7 /8 Fotó: Bugatti Automobiles S.A.S. Fotó: Bugatti Automobiles S.A.S. Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A 99 párból álló limitált széria a a Bugatti-kék színt párosítja a feketével, a talpon az autókon is bőséggel alkalmazott szénszálas betét utal a rokonságra, de feltűnik az ikonikus EB-logó, valamint az Adidas („Impossible is Nothing” – nincs lehetetlen) és az autógyártó („Create the Incomparable” – alkosd meg a felfoghatatlant) szlogenje is.

Az exkluzív sorozat darabjainak árát egyelőre nem tudni, ugyanis árverésen értékesítik majd őket – hogy még „extrább” legyen a dolog, ethereum kriptovalutában lehet majd licitálni november 8. és 11. között. Az aukció nyertesei 2024 elejére várhatják a cipőiket.