Metálos kollekciót ad ki az Adidas

A Korn a szó szoros értelmében stílusteremtő zenekar, 1994-es bemutatkozó albumuk indította útjára a következő évtizedben a kemény zenét, sőt, bizonyos mértékben a mainstreamet is uraló nu metalt.

A kaliforniai banda imázsban is újat hozott, a heavy metal bőrös-szegecses, a grunge szakadt farmeres, kockás inges „egyenruhája” helyett a deszkás, hip-hipos vonalat vitték, és kezdetben egy sportmárka, az Adidas is elválaszthatatlan volt a Korntól. A színpadon, a klipjeikben is a háromcsíkos márka ruháit viselték, sőt, második, ’96-os lemezükön még egy A.D.I.D.A.S. című daluk is megjelent.

Ugyan 1998-ban egy időre Pumára váltottak, mert a rivális cég az ingyentermékek biztosításán túl valódi reklámszerződést kötött velük, a Korn tagjain azóta már újra láthatók az Adidas darabjai, sőt, a közel három évtizedes összefonódást most egy teljes kollekcióval ünnepli a sportszergyártó.

Az adidas Originals x KoRn kollekcióban a már említett második album, a Life is Peachy által ihletett darabokra csaphatnak majd le a rajongók, akad Adidas- és Korn-logós, valamint albumborítós póló, fekete-fehér kapucnis pulcsi, melegítőszett fekete-fehér, valamint az annak idején az énekes Jon Davis által viselt lila, flitteres változatban, illetve a Campus ’00 és a Supermodified cipők egy-egy kornosított verziója.

A nu metalos nosztalgia-Adidasok október 27-étől lesznek elérhetők, árakról egyelőre nem tudni.