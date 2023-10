Az alvás életünk olyan elengedhetetlen összetevője, mint a víz vagy az oxigén. Az evolúció során szervezetünkben kialakult az átlagosan napi nyolcórányi pihenési igény, amely alatt sejtjeink, agyunk regenerálódni tudnak.

Sajnos mai világunkban sokan szenvednek, mert nem alszanak jól: vagy nem alszanak eleget, vagy rossz minőségben teszik azt. 2020-ban készült egy kutatás Magyarországon, ahol a megkérdezettek 11 százaléka elégségesre, 9 százaléka pedig egyenesen elégtelenre értékelte a saját alvásminőségét.

Az alvási nehézségek okai szerteágazóak lehetnek. A válaszkeresés során legegyszerűbb az alapoknál kezdeni, és ott helyre rakni mindent: a hálószobában. Az itteni körülmények meghatározóak alvásminőségünk szempontjából. Nem elég ugyanis önmagában egy ágy, négy fal és egy tető a kellemes pihenéshez.

Legyen otthonos, és maradjon hálószoba!

Az elalvásban segítenek a meleg színek, érdemes ilyen árnyalatokban gondolkozni, ha hálószoba-tervezésről van szó. Ez persze nem mindig kivitelezhető, de az alvásra hangolódásban már egy szőnyeg vagy egy kép a falon is segíthet.

Fontos, hogy a helyiség maradjon meg hálószobának, annak a helynek, ahová csak pihenni vonulunk el. Ezt persze nem mindig könnyű megoldani, hiszen sok embernél az otthoni iroda is innen működik, de ha tudunk, törekedjünk erre!

Csökkentsd a fényt!

Testünkben a sötét hatására megindul a melatonintermelés, amely az alvási ciklust irányítja. Amíg nem voltak mesterséges fényforrások, addig egyszerű volt a dolgunk: ha lement a nap, az emberek elvonultak pihenni.

Manapság ebből a szempontból kifejezetten nehéz a helyzetünk a képernyők tengere és az utcai közvilágítás miatt, amely bevilágíthatja a hálószobát az éjjeli órákon. Előbbire a megoldás az önkontroll: meg kell tanulnunk kikapcsolni időben a tévét, elrakni a telefont és a laptopot. Utóbbinál egy jó sötétítőfüggöny, vagy egy redőny fedheti el az alvást nehezítő tényezőt.

Megfelelő hangokat hallgass!

Az alváshoz a teljesen csendes környezet a legjobb, de ez nem minden esetben megoldható. Hangosabb szomszédok vagy utcazaj esetén valamilyen fehér zaj segíthet az elalvásban és a nyugodt pihenésben, de a természetben felvett háttérzajok (patakcsobogás, erdő hangjai) és különféle zenék is sokaknál beválnak.

Vedd körbe magad kellemes illatokkal!

Nem utolsó szempont az sem, milyen illatok vesznek körül bennünket elalváskor. Fontos a friss levegő és a jó szellőzés, már csak azért is, mert egy rossz levegőjű lakás be is penészedhet, amely hosszú távon az egészségünket is súlyosan károsítja.

A megfelelő illóolajok használata nemcsak kellemes illatúvá varázsolja a hálószobát, de hozzájárul az ellazuláshoz, testünk megnyugtatásához, az elalváshoz.

Megfelelő hőmérséklet

Nincs egyetlen fix hőmérsékleti érték, amit mindenkinek be kell tartania a kifogástalan alvás érdekében, abban azonban a szakértők egyetértenek, hogy egy hűvösebb szobában jobban alszik az ember. Az ideális hőmérséklet tág határok között változhat, lehet 16-22 Celsius-fok is, de a 18-20 fok körüli éjszakai hőmérséklettel nem nagyon tévedhetünk.

Kényelmes ágy

Végül az egyik, ha nem a legfontosabb, maga az ágy és annak részei, különösen a matrac. Amely ne legyen se túl puha, se túl kemény, de egyéntől függ, hogy kinek mi az optimális. A számunkra kényelmes matrac kiválasztását befolyásolja egyebek között a testtömegünk és a leggyakoribb alvási pozíciónk is.

Fejünk alá kerüljön párna, ki kell ugyanis támasztani a kobakunkat, hogy reggelre ne fájjon a nyakunk és a gerincünk! A megfelelő szög is fontos: ne polcoljuk fel túlságosan a fejet, párnából is megárt a sok!

Fordítsunk figyelmet az ágynemű minőségére is! Válasszunk természetes anyagú, puha ágyneműt, és ne hanyagoljuk el a rendszeres mosását sem! Higiénikus és egészségügyi szempontból is fontos ez, ráadásul ágyneműcserekor a frissesség érzése is segít az elalvásban.

