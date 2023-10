A stressz mint jelenség csak bizonyos szintig elfogadható. Egészen addig hasznos, míg ad egy kis adrenalint ahhoz, hogy jól tudjunk megoldani egy feladatot. Egyes élethelyzetekben azonban inkább káros, mert a hosszú ideig tartó idegesség, aggódás és feszültség végül a koncentrálóképességünket is kikezdi. Az eredmény pedig nem meglepő: végül nem sikerül megcsinálni vagy elérni azt, amit szerettünk volna. A következő néhány technika segíthet abban, hogy elkerüld a túlzott stresszt, akkor is, amikor az élet éppen nagy kanállal ad belőle.

Nagyobb perspektíva

Ha meg akarod nyugtatni magad, akkor először is gondolkodj nagyban. Biztos, hogy 5 év múlva is annyira izgulnál azon a problémán, amely most kikezd téged? Egyszer mindennek vége van, még annak is, ha az ember egyetemre jár, vagy éppen a jogosítványát csinálja. Semmi sem tart örökké, így a teljesítménykényszerrel kapcsolatos aggódás sem. Amikor a hullámok összecsapnak a fejünk fölött, inkább próbáljunk meg arra gondolni, nem célszerű „élet-halál” kérdéssé felnagyítani azt, ami valójában nem az.

Tedd félre a telefont!

Szakértők azt tanácsolják, hogy ha valaki sokat stresszel, akkor meg kell próbálnia minél többet ingerszegény állapotban maradni. Ez azt jelenti, hogy tedd magadtól minél távolabb a telefont, mert ha egy állásinterjú miatt izgulsz, akkor tuti fel fog idegesíteni, ha a közösségi médiában valaki éppen azzal henceg, hogy felvették valahová. Vagyis, a recept egyszerű: lefekvés előtt egy órával már ne használd az okostelefonod, és felkelés után egy órával se vedd még a kezedbe, ha nem muszáj! Hagyd, hogy a gondolataid arra menjenek, amerre akarnak! Ha a közösségi média és hírek irányítják a figyelmed, olyan dolgokra fogsz gondolni, amelyekkel talán nem is akarnál foglalkozni.

Meditálj!

Ha úgy érzed, elhatalmasodik rajtad a stressz és az izgulás, akkor ülj le, csukd be a szemed, és lélegezz mélyeket, figyelve a légzés ritmusát! Végezd ezt a gyakorlatot 5-10 percen keresztül! Fontos, hogy figyelj a légzésre, és számold a másodperceket a levegő bevételénél és kifújásánál: minél tovább tart, annál jobb! A gyakorlat végén úgy fogod érezni magad, mint aki úrrá lett a félelmein és megnyugodott. Amikor ismét stresszes helyzetbe kerülsz, meg fogod tapasztalni, hogy az agyad nem mondja fel a szolgálatot, és képes leszel újra megnyugtatni magad.

Luxus reggel

Sokaknak az segít igazán, ha valamilyen módon még kényeztetni tudják magukat reggel. Ha egy stresszes nap előtt állsz, akkor tegyél minél több olyan dolgot, ami kikapcsol, vagy ami jó hatással van rád! Ha ez egy kiadós forró fürdő, akkor iktasd be reggel. Ha pedig az olvasás, vagy a tévé kapcsolja ki az agyad, akkor ezekkel indítsd a napodat, ha tudod, hogy nehéz kihívások előtt állsz.

Hívd fel azt, aki megnyugtat!

Ha van olyasvalaki a környezetedben, akivel úgy érzed, hogy megnyugtató lehet egy kis trécselés, akkor telefonálj neki! 5-10 perces telefonálás közben kellőképpen fel tudsz oldódni, ráadásul vidáman is indulhat a napod. Érdemes legfeljebb röviden érinteni a számodra feszültséget okozó kérdést, jobb, ha inkább másról beszélgettek.

Sokféle technika létezik a stresszes reggelek elkerülésére, a feszültség csökkentésére. Tégy próbát, hogy megtaláld a számodra legtesthezállóbb módszert!

