Nem túlzunk, ha azt állítjuk, hogy a 21. századi ember mindennapjainak része lett a stressz, és kevesen vannak a mai modern világban, akik rövidebb vagy hosszabb ideig ne érezték volna ennek az állapotnak a negatív hatásait – akár úgy is, hogy nem is tudták, hogy a stressz tehető felelőssé azokért. Itt ráadásul nem olyan betegségről van szó, amely mindenkinél egyformán jelentkezik, a tünetek egyénenként változhatnak. Van, akinek gyakran fáj a feje, míg más sajgó izmokról, ízületekről panaszkodik. Az alábbiakban mutatunk néhányat azokból a testi jelekből, reakciókból, amelyek arra hívják fel a figyelmet, hogy túl sok a stressz az életünkben.

Ingerlékenység, alvászavar

Talán az egyik leggyakoribb tünet, amit észrevehetünk magunkon (vagy másokon), ha stresszesebb időszakon megyünk keresztül, hogy akár már kisebb dolgokra is felkapjuk a vizet, ingerülten, túlzóan reagálunk, nagyon hamar dühösek leszünk. Aztán az egész napos feszült állapot az este eljöttével nem múlik el nyomtalanul: kattogó idegrendszerünk képtelen lesz lenyugodni, így az alvás is nehezítetté válik. A kialvatlanság melegágya a további feszültségeknek, így ez az ördögi kör hosszú távon alvászavarhoz vezethet.

Szívünkre vesszük

A stressz miatti állandó „készenléti” állapot rendkívül igénybe veszi a szív- és érrendszerünket, így fokozza ezek megbetegedésének kockázatát. Stressz hatására szaporább a pulzus, emelkedik a vérnyomás, fokozódik a keringés, így az hosszú távon felelőssé tehető a magas vérnyomásért, de akár a szívinfarktusért is.

Zavarttá válik az emésztés

A gyomrunk az egyik legjobb jelzőrendszer, bizonyára mindenki hallotta már, amikor valaki gyomoridegre panaszkodik, esetleg fáj, görcsöl, ég a gyomra. Vagy épp egy falat sem megy le a torkán. A stressz a gyomrunkat, az egész emésztési folyamatot is kikezdi. Stressz hatására ugyanis a szervezetünk felfüggeszti a nem létfontosságú funkciókat, így az emésztés is lelassul, leáll. Hosszú távon az eleinte még csak kellemetlen tünetek egyre gyakoribbá válnak, amelyek a későbbiekben konkrét gyomor-bélrendszeri betegségekben nyilvánulhatnak meg.

A prosztata bánja

A férfiak életében a tartós stressz egészen érzékeny területeken (is) okozhat tüneteket. Angolszász kutatások szerint a stresszhormon (kortizol) magasabb szintje blokkolhatja a tesztoszteront. Mondani sem kell, hogy ez azt jelenti, hogy a férfi kevésbé lesz fickós, kívánós vagy tettre kész az ágyban. Vagyis egy sor szexualitással kapcsolatos problémával találhatja szemben magát. A testi tünetek, megbetegedések között szerepelhet a prosztatagyulladás, sőt a prosztatarák is – és mindez olyannyira meghatározó, hogy az erre irányuló vizsgálatokban a már daganatos betegségben szenvedő férfiak megfelelő stresszkezelése javulást eredményezett.

A nők is veszélyben vannak

Nemcsak a férfiaknál, hanem a nőknél is specifikus problémákat okozhat a feszültség Ahogyan a férfiaknál urológiai problémák, úgy a nőknél is megjelenhetnek a nőgyógyászati gondok, ha a stressz tartósan jelen van az életükben. A ciklus rendszertelenné válásában is szerepe lehet, kritikus esetben felborulhat a hormonegyensúly és késhet, vagy akár ki is maradhat a menstruáció. Emellett a stressz nehezítheti a teherbeesést, és a havi ciklussal összefüggő PMS-tünetek szintén rosszabbodhatnak.

Így lehet védekezni ellene

A stressz nehezen megkerülhető, éppen ezért a modern kor embere sajnos gyakorlatilag már „hozzászokott”, szinte észre sem veszi a mindennapokban alattomosan jelenlévő negatív hatást. Fontos azonban időben felismerni a stressz testi tüneteit és tudatosan kezelni, mert csak így előzhetők meg a komolyabb betegségek. Helyes életmóddal, különböző, tanulható stresszoldó technikákkal vagy magunk számára kialakított, jól működő megküzdési mechanizmusokkal elejét vehetjük a bajoknak. A rendszeres sport segít levezetni a feszültséget, a jóga, a meditáció, a mindfullness pedig lecsillapítja és megnyugtatja zakatoló idegeinket. Néhány apró, de rendszeresen végzett stresszoldó tevékenységgel sokat tehetünk magunkért. Egészségünk minden bizonnyal meghálálja a gondoskodást.

