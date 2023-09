Bár a mesterségesintelligencia-kutatás, a robotika és a biomechanika is folyamatosan fejlődik, ma még nem kell tartanunk a filmekben látott terminatoroktól, robotzsaruktól, ám ma is léteznek már akár emberölésre is alkalmas, lőfegyverekkel felszerelt mesterséges lények.

A Fekete tükör (Black Mirror) sorozat egyik korai epizódjában is látott gyilkos robotkutyákhoz hasonló teremtmények immár a valóság részét képezik, a beépített puskákat, automata lőfegyvereket hordozó négylábú vagy lánctalpas gépek katonai, rendőri, biztonsági őri felhasználása valós jelenség.

Ezek betiltása, pontosabban használatuk korlátozása merült fel az Egyesült Államok egyik tagállamában, Massachusettsben a Gizmondo tudósítása szerint. Az egyebek mellett a Spot robotkutyát fejlesztő-gyártó Boston Dynamics és egy emberi jogokkal foglalkozó civil szervezet támogatását is élvező törvényjavaslatot benyújtó szenátor, Michael Moore így magyarázta a lépést:

„Ez a törvény megfelelő korlátokat szabhat a lakosság robotok általi zaklatásának, valamint a technológia fegyveres felhasználásának, emellett a szabályok szigorításával növelheti a rendvédelmi szervek iránti bizalmat is.”

A kezdeményezés alapvetően megtiltaná, hogy a rendvédelmi szervek, rendőrök előzetes engedély nélkül magánterületre küldhessenek bármilyen felfegyverzett robotot, az előírást megszegőket 5 és 25 ezer dollár (1,8-9 millió Ft) közötti pénzbírsággal szankcionálnák.

Az Americans for Civil Liberties Union (amerikaiak a polgárjogokért egyesület) képviselője, Kade Crockford így nyilatkozott:

“Hollywood gyakran igen valószerű képet fest az erőszakos robotok által uralt jövőről, de megvan a lehetőségünk, hogy ezek a képeket a fikció körében tartsuk. A felfegyverzett robotok elfogadhatatlan fenyegetést jelentenek az alapvető jogainkra.”

Jegyezzük meg, hogy az USA-ban nem kizárólag Massachusetts államban, Bostonban jelent ez valós kérdést, New Yorkban (New York állam), San Franciscóban (Kalifornia) is feltűntek már a Boston Dynamics robotjai a rendőri szervek alkalmazásában, sőt, akár magánszemélyek is vásárolhatnak lángszóróval(!) felszerelt gépszolgát. A massachusettsi törvényjavaslat szintén nem terjed ki a felfegyverzett robotok hadsereg általi felhasználására.