A maga területén a Jeep és a Merrell is a legjobbak közé tartozik, sőt, a területek metszésben vannak, hiszen míg az előbbi a legkeményebb terepre, úttalan utakon való kalandozásra alkalmas gépjárműveket (is) gyárt, utóbbi ugyanilyen célú lábbeliket készít az inkább eleve lábon, vagy épp az útjukat az autóból kiszállva folytató túrázóknak.

Október 16-ától lesz elérhető a Merrell Moab 3 Mid x Jeep bakancs, mely számos aspektusában tiszteleg a szó szerint is úttörő autómárka előtt.

A bakancs három Jeep-ihletésű színösszeállításban – Sarge Green (őrmesterzöld), Sting Grey (szójáték a stingray-jel, azaz tüskés rájával és a szürkét jelentő grey-jel), valamint Hydro Blue (vízkék) –, női és férfi méretekben lesz elérhető, persze a jeepesség nem merül ki pusztán a színekben.

Már a név is árulkodó, a Utah állambeli Moab sziklás, fél-kősivatagos terepe a Jeep „kedvenc játszótere”, de ezen túl is akad egy s más: a Jeep legkeményebb Wranglerje, a Rubicon emblémája is megjelenik a bakancsokon, a piros-fekete fűzők a vontatóköteleket idézik, az azt tartó szemek/horgok a Rubicon motorháztetejének akasztóira és vonószemeire rímelnek, a felsőrész méhsejtmintás anyaga a terepjáró hűtőrácsának mintáját mímeli. A talpbetéten a Moab egyik legkeményebb off-road-útjának számító Hell’s Revenge topográfiai rajzolata tűnik fel.

A Merrell-féle Jeep-bakancsot a most zajló Detroiti Autószalonon mutatták be, megvásárolható viszont csak október közepétől lesz, kizárólag az Egyesült Államokban, Kanadában, Tajvanon, Kínában, Japánban, Peruban, Panamában és Kolumbiában, a korlátozott készlet erejéig. A gyártási darabszámot és az árat sem árulták el egyelőre, de a Merrell egyéb, hasonló modelljeinek árazása alapján valahol 70-90 ezer forintnak megfelelő összeget tippelnénk.