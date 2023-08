A Forma-1-ben a július végi Belga Nagydíj óta tart a szabályokban kötelezővé tett nyáeri szünet, a csapatok tagjai jól megérdemelt pihenésüket töltik, mielőtt a jövő hétvégén Hollandiában újra a versenyzés kap főszerepet.

A versenyzők is nyaralni mentek, ki így, ki úgy lazít egy kicsit, a mezőny egy része pedig szívesen meg is osztja a közösségi médiában, mivel telnek a napjai, íme:

Max Verstappen

A kétszeres bajnok címvédő maga nem sokat mutatott, de barátnője, Kelly Piquet Instagram-posztjaiból úgy tűnik, a Red Bull bajnoki éllovasa Korzikán jachtozott, kirándult.

Lewis Hamilton

A hétszeres világbajnok Mercedes-pilóta mindössze egyetlen nyaralós képet, egy csobbanós fotót mutatott, ugyanakkor arra is vette a fáradságot, hogy a vakáció alatt az X-en (Twitteren) bonyolítson egy rajongói kérdezz-feleleket.

George Russell

A Mercedes fiatal angolja a családi-baráti körben töltött klasszikus nyaralás mellett Ibizán is járt, ahol Martin Garrix egyik szettje alatt belefutott az alphatauris Daniel Ricciardóba is. A szórakozás mellett a tréningre is jutott idő.

Crazy who you bump into on holiday! Thanks for the invite @MartinGarrix. 🔥 pic.twitter.com/eGs8EAZHPi — George Russell (@GeorgeRussell63) August 11, 2023

Second half of the season coming up fast. Full focus. 👊 pic.twitter.com/m6D8SG0YiZ — George Russell (@GeorgeRussell63) August 16, 2023

Charles Leclerc

A Ferrari monacói sztárja otthonról, Monte-Carlóból dobott néhány fotót, melyen „a fiúkkal”, a barátaival lazít az öbölben. Boybandnek is elmennének.

Carlos Sainz

Csapattársa, Sainz a Földközi-tengeren egy kicsit arrébb, Szardínia környékén hajókázott, a spanyolnál nem maradhatott el a chilis sapka sem…

Fernando Alonso

Minden bizonnyal a kétszeres bajnok veterán is napozott, úszott, ivott-evett az elmúlt időszakban, de a közösségi médiában inkább azt mutatta meg, mennyire nem meglenni tud gyors négykerekűek nélkül, Alonso a saját gokartpályájáról posztolt.

Lance Stroll

Az Aston Martin másik versenyzője, Lance Stroll minden igényt kielégítő nyári fotócsomagot tett közzé: fagyizás, erdei túra, koncert, vízi sport, falatozás, ahogy a nagykönyvben meg van írva – persze az edzést sem hanyagolta el.

Esteban Ocon

Az Alpine francia pilótája barátaival – köztük a Mercedes-tartalékos Mick Schumacherrel – a francia Riviérán töltött jachtos vakációt.

Pierre Gasly

A másik kék autót vezető Pierre Gasly Portugáliában kapcsolódott ki.

Daniel Ricciardo

Feljebb már említettük a rajtrácsra a Magyar Nagydíjon visszatért ausztrált, aki Ibizán és környékén élvezte a tengert, a napsütést, társaságot és a finom ételeket – mindezt képcsokorba is gyűjtötte nekünk.

Valtteri Bottas

Az Alfa Romeo finnjének pucérkodásáról már írtunk, de azért nem csak ennyiben merült ki számára a vakáció: Bottas előbb egy PR-esemény keretében megjárta a Helsinki–Tallin komputat, majd az USA-beli Colorado államba utazott, hogy túrázással, bringázással és hagyományosabb vakációs elfoglaltságokkal töltse az időt barátnője, a profi bringás Tiffany Cromwell oldalán.

Csou Kuan-jü

Az Alfa másik versenyzője nem sokat mutatott meg abból, mivel telnek a napjai, annyi bizonyos, hogy a szünet elején hazautazott Kínába, Sanghajból posztolt egy szünetes képet.

Nico Hülkenberg

Az immár apuka német a szünet túlnyomó részét feleségének és kislányuknak szenteli, de azért egy kis versenyzésre is szakított időt, gokartos mókáról posztolt.

Alexander Albon

A Williams idén remeklő tahi-brit pilótája több társához hasonlóan a Földközi-tengert és a hajós nyaralást választotta, Mallorcát jelölte meg a nyaralás helyszíneként, ráadásul Strollhoz és Ricciardóhoz hasonlóan szép képgyűjteményt tett közzé.

Bónuszként megmutatjuk még a Red Bull által közzétett videót, melyen – vagy elhisszük, vagy nem – „hétköznapi” csapattagok, szerelők élvezik a nyarat Monacóban. A csapatszerelésben, Red Bull-os festésű hajón felbukkanó dolgozók még a főnöknek, Christian Hornernek is üzentek a mozgó képeslapon.

„Kedves Christian, csodás nyarunk van itt Monacóban. Az idő tökéletes, készen állunk a lazításra. Egy hideg Red Bull még jobban esik kint, a vízen. Daniel már wakeboardozott, most én jövök!” – írták.