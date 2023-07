Jelképes összegért alhatsz a világbajnoknál

A Forma-1-hez hasonlóan a gyorsaságimotoros-világbajnokság (MotoGP) kulisszái mögé bepillantani is olyan kiváltság, ami nem sokaknak adatik meg. Éppen emiatt számít különlegesnek Marc Márquez kezdeményezése: az összességében nyolcszoros, a királykategóriában pedig hatszoros világbajnok versenyző az Airbnb-vel kötött megállapodása keretében az oldalon hirdette meg csapata motorhome-ját.

Ennek köszönhetően két szerencsés rajongó a szeptemberi Katalán Nagydíj alatt ott töltheti a hétvégét. „Kizárólag a versenyzők és csapataik számára tartják fenn a motorhome-okat a hétvégéken” – idézi az Airbnb közleménye Márquez szavait. „A vendégek így most olyan lehetőségben részesülhetnek, ami egyszer adódik az életben, és más számára nem elérhető.”

A kiválasztottak a barcelonai hétvége szombatról vasárnapra virradó éjszakáján húzhatják meg magukat Márquezéknél, amiért fejenként – a 30 éves versenyző rajtszámával összhangban – 93 eurót, átszámítva több mint 35 ezer forintot kérnek el. Ezért az összegért a Repsol Honda motorhome-jában eltöltött éjszakán kívül Márquez pályafutásának emlékeit, köztük a legikonikusabb, egyben legkedveltebb sisakokat, tűzálló overallokat, valamint a bajnoki trófeákat is megtekinthetik.

Ezen felül szombatra és vasárnapra is VIP-belépőt, ezzel együtt pedig bokszutcai bejárást is biztosítanak a szerencséseknek, akik a MotoGP hivatalos szimulátorában is kipróbálhatják magukat. Az érdeklődők július 19-én szerdától jelentkezhetnek az Airbnb oldalán. Arról nem tesz említést a közlemény, mi alapján választják ki a szerencséseket, az utazásról azonban maguknak kell gondoskodniuk a jelölteknek.