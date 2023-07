Szinte az egész kozmetikai ipar a hölgyekre épül. Ez persze nem meglepő, hiszen általában kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy ápolják a szépségüket. Erre sokféle eszköz van a kezükben. Ott van például mindjárt a micellás víz, ami tulajdonképpen egy arclemosó. Ezzel az oldattal lényegében egyetlen mozdulattal tüntethető el a smink és a szennyeződés az arcról. A folyadékban lévő apró molekulák ugyanis mágnesként vonzzák magukhoz a zsíroldékony anyagokat, és magukba zárják azokat. Így távolítják el a faggyút, a sminket és a szennyeződéseket.

A micellás víz nem tartalmaz alkoholt, irritáló vagy veszélyes kozmetikai tartósítószereket, így például parabéneket (metilparabén vagy propilparabén), azok ugyanis káros hatással lehetnek a hormonrendszerre. Ez az oldat tehát kifejezetten bőrbarátnak nevezhető, és tisztaságot, valamint nyugtató hidratálást biztosít mindössze egyetlenegy lépésben.

Nem csak hölgyeknek

Érdekes módon ez a víz nemcsak a hölgyeknek, hanem a férfiaknak is jót tehet. Persze, egészen másképpen. A tudósok már régen felismerték, hogy a micellák akár gyógyszerekben is használhatók. Ez abból a tulajdonságukból fakad, hogy egy ideig be tudnak fogadni bizonyos anyagokat, például gyógyszereket vagy gyógynövénykivonatokat, és aztán ki is tudják engedni azokat magukból ott, ahol szükséges. Így a gyógyszerek a megfelelő helyen tudnak kioldódni a micellákból.

Nem a micella az egyetlen, amelyet nemcsak a kozmetikai iparban, hanem akár a gyógyszerészetben, így például az aranyér elleni harcban is lehet használni. A hialuronsav külsőleg alkalmazva képes regenerálni a bőrt, segíteni a tápanyagellátását, illetve lassítani a ráncok elmélyülését, emellett pedig szájfeltöltésre is alkalmas. Szóval meglehetősen hasznos, nem csoda, ha igen széles körben használják.

Klinikai vizsgálatok ugyanakkor alátámasztották, hogy akár biológiai kenőanyagként is be lehet vetni a hialuronsavat, amely a sérült szövetek hidratálásával képes gyorsítani például az aranyér által okozott tünetek utáni regenerálódást. Vagyis az egyik legkellemetlenebb helyen tapasztalható fájdalmat is képes enyhíteni, éppen ezért jó szolgálatot tud tenni azon férfiak számára, akik aranyérbetegséggel küzdenek.

Minek köszönhető ez a hatás?

A hialuronsavat egyebek között azért is használják különböző krémekben, mert nem engedi kiszáradni a seb környékét. Ezt a tulajdonságát annak köszönheti, hogy a hialuronsav egy hatalmas tömegű, összetett szénhidrát-molekula, amely speciális szerkezete miatt rendkívül nagy vízmegkötő képességgel rendelkezik. A megkötött vízzel a molekula térfogata jelentősen növekedhet, és így már alacsony koncentráció mellett is viszkózus gélt képez. Egy gramm hialuronsav akár fél liter vizet is megköthet, szóval amolyan kenőanyagként tud funkcionálni.

Nem csoda, ha az ilyen hatóanyagot tartalmazó krémek kiválóan alkalmazhatók fekélyek, vágások és égési sebek kezelésére. Aranyér esetén pedig gyógynövényekkel kombinálva kifejezetten gyorsítani tudja a sebek gyógyulását, és segít enyhíteni a végbélnyílás körül jelentkező panaszokat. A hialuronsav emellett fokozza a hámképződést, és gyorsítja a szövethelyreállítás folyamatát. Az emberi szervezet kifejezetten jól fogadja ezt az anyagot, tehát nem kell tartani a különböző mellékhatásoktól sem.

Jó hír, hogy a kozmetikai ipar vívmányai gyakran a gyógyászatban is megállják a helyüket. Ennek köszönhetően pedig jóval könnyebben és gyorsabban gyógyulhatunk meg az olyan kellemetlen betegségekből is, mint az aranyeresség.

