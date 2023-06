Sivatagba ritkán mennek nyaralni az emberek, de egy amerikai vállalkozás ajánlata meghozhatja a kedvüket. A luxuskempingben, vagy új, divatos kifejezéssel „glampingben” utazó Chamber Stays egészen exkluzív szállásokat kínál ehhez.

Az USA Utah államának egyik sziklás-sivatagos területén OutpostX név alatt 97 hektáron 10 különböző szállást épít fel, melyek konkrét vagy inkább csak a zsáner általános jellemzőinek megfelelően sci-fi-s, fantasys kialakítást kapnak.

Our off-grid and sustainable property offers a mile-long access road, solar power, and a well. pic.twitter.com/QolbDpT9zT

A cég elődje, a Chamber Media korábban filmdíszletek építésével és bontásával foglalkozott, így a dizájnra biztosan nem lesz majd panasz, és úgy tűnik, a korábban alkalmazott formákat kényelmes tartalommal töltik majd meg.

A Cave Villa például egy ősemberes film barlangi lakhelyére emlékeztet, ugyanakkor az üvegtetőnek, a csúsztatható ágyaknak köszönhetően kiváló lesz a kristálytiszta éjszakai ég, a csillagok bámulásához.

Embark on an extraordinary adventure with Fantasy, a cave-like dwelling built with realistic faux rock materials.

Slide your bed outside and let the stars be your canopy.

It's an immersive experience you won't forget. pic.twitter.com/sKcxoNkJka

— Chamber Stays (@chamber_stays) May 15, 2023