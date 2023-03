300 milliót ér ez az óra, pedig számlapja sincs

Az Audemars Piguet az óragyártás „szentháromságába” tartozik – a másik két tag a Patek Philippe és a Vacheron Constantin –, ezek a svájci márkák az haute horologiere, azaz az magas órásmesterség nagyágyúi.

Bár az AP-t – már aki hallott róla – leginkább a Royal Oak modelljéről ismerik, boldog-boldogtalan azt adja, veszi, hordja, ha van rá egy bőröndnyi pénze, a gyártó pedig „ontja” is a különböző változatokat, azért a Gerald Genta által tervezett, 1973 óta létező acél sportórán kívül is van termékei a cégnek, melyekben ki is domborítják a mesterségbeli tudásukat.

Ilyenek például a 2019-ben indított Code 11.59 széria darabjai is, melyekben az Audemars Piguet a klasszikus kerek karórák modern újraértelmezéseit kínálja.

A sorozat három legújabb darabjában is bevetik a mechanikusóra-gyártás egyik legnagyobb bravúrját, egyik legritkább komplikációját (így hívják szakszóval egyszerű időmérésen túli funkciókat): a hangos időjelzést, a csilingelő „grand sonnerie”-t.

A Grand Sonnerie Carillon Supersonniere 41 mm-es átmérőjű, 18 karátos aranyból – sárga, rózsa- vagy fehér- – és kerámiából készült tokjában, zafírüveg lapok között lapuló mérnöki csodát (a 498 darabból álló Calibre 2956-ot) a megszokott helyett nem a hátlap felől, hanem elölről csodálhatjuk, hiszen miért is rejtenék tömör számlap alá az izgő-mozgó fogaskerekekből, karokból álló remeket?

A nemes anyagok és a gyönyörű kidolgozás persze egy dolog, a nagy durranás a már feljebb említett „grand sonnerie”, melyben három miniatűr kalapács három aprócska gongot/csengőt ütögetve dalolja el a pontos időt a másodpercig.

A rendszert még 2015-ben szabadalmaztatta az Audemars Piguet, mostanra azonban tökéletesítették a még jobb hangzás érdekében. A videóban egy korábbi modellben láthatjuk a rendszer működését:

Az óraremekek természetesen a presztízsükhöz, ritkaságukhoz, minőségükhöz illő áron kaphatók: Grand Sonnerie Carillon Supersonniere-ek darabja 820 ezer svájci frank, átszámítva 311 millió Ft – ilyet tényleg csak a luxusóragyűjtők elitjének krémje vásárol…