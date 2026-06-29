Vízen sem lesz érdemes úgy közlekedni, mintha nem léteznének szabályok. A Tisza-tónál a rendőrség sebességméréssel próbálja megfékezni azokat a vízi járműveseket, akik a horgászok, kajakosok, természetjárók és más pihenni vágyók szerint egyre több konfliktust okoznak.

A Szoljon.hu beszámolója szerint a téma a Tisza-tavi Turisztikai Kerekasztal keddi tanácskozásán is napirendre került, ahol Illés Gergely, a Tiszai Vízirendészet kapitánya beszélt a várható intézkedésekről.

A probléma főleg a jetskisek és más gyors vízi járművek körül sűrűsödött össze. A tó környékén egyre többen panaszkodnak arra, hogy egyesek túl nagy sebességgel, illetve a többi vízen tartózkodót zavaró módon közlekednek. Ez nemcsak kellemetlen, hanem veszélyes is lehet: egy nagyobb hullám könnyen kibillenthet egy kajakost vagy csónakost, a horgászoknak és természetjáróknak pedig tönkreteheti a nyugodt kikapcsolódást.

A vízirendészet szerint a cél nem az, hogy a Tisza-tóra érkezők büntetésektől tartva menjenek ki a vízre. A hatóság továbbra is nagy hangsúlyt helyez a megelőzésre és a figyelmeztetésre, különösen azért, mert a Tisza-tó sokak számára az első hely, ahol vízi járművet vezetnek. A tó adottságai kedvezők a tanuláshoz, de éppen ezért különösen fontos, hogy a kevésbé rutinos vezetők is biztonságban legyenek.

A rendőrség most vízi traffipax bevetésére készül

A sebességmérést több helyről is végezhetik: hajóból, vízről és a partról is ellenőrizhetik majd a közlekedőket.

A szabálytalankodóknál nem utólagos ejnye-bejnyére kell számítani, hanem azonnali intézkedésre: a vízirendőrök a mérés után megállíthatják az érintett jármű vezetőjét, és megindulhat az eljárás.

Külön problémát jelent a hullámkeltés. A beszámoló szerint a vízirendészet arra is felhívta a figyelmet, hogy ha valaki másokat a vízbe borít, az akár büntetőeljárást is maga után vonhat.

A Tisza-tó sajátossága, hogy nincs külön, nyílt vízi pálya a nagy sebességű vízi járműveknek. A jetskik ráadásul kishajóként közlekedhetnek, ezért sok olyan helyre is bejuthatnak, ahol jelenlétük konfliktust okozhat. A hatóságok szerint az is gond, hogy sokan ugyan rendelkeznek hajóvezetői képesítéssel, de nem feltétlenül ismerik a Tisza-tó speciális szabályait és helyi viszonyait.