Porsche Cayenne-ekkel legtöbbször közúton találkozhat az ember, pedig a stuttgartiak SUV-ja tisztes tereptudással is rendelkezik. Erről persze hajlamosak vagyunk elfeledkezni, azok viszont nem, akiknek van némi közük ezekhez az autókhoz. A Porsche dél-afrikai részlege húzott is egy olyat, amivel gyakorlatilag az egész világot meggyőzhetik arról, hogy a Cayenne tényleg terepre (is) való.

Fogtak egy négykerekűt, raktak rá egy komolyabb gallytörő rácsot és egy tetőcsomagtartót, majd odaadták a The Black Mambas nevű szervezetnek. Az egylet az első a világon, amely csak nőkből áll, és az orvvadászat ellen küzdenek a Kruger Nemzeti Parkban, védve a rinocéroszokat. A csoport 20 ezer hektárt felügyel az ország északkeleti részén, főleg gyalog, de gyors beavatkozó egységüknek nem ártott egy alkalmas célszerszám.

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A konkrét jármű egyébként egy második generációs Cayenne, abból is már egy facelift utáni, azaz 2014–2017 közötti példány. Ennek leggyengébb verziója is 262 lóerőt tud 3 literes V6-os dízellel az orrában, végsebessége 221 km/óra, míg a csúcsváltozat, a Turbo S 4,8 literes V8-as benzinmotorral 570 lóerő leadására is képes. Ezzel a 0–100-as gyorsulás mindössze 4,1 másodperc, végsebessége pedig 284 km/óra.

Ha már Porsche Cayenne, nemrég a világ másik felén egy elég furcsa példány bukkant fel: