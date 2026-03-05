Néhány évvel ezelőttig a Maserati is egy olyan játékos volt, akinek nem sok ütőkártya lapult a kezében. Tíz éve a Ghibli szedán, a (tetős vagy tető nélküli) GranTurismo és a bálna Quattroporte alkotta a teljes étlapot.

Aztán jöttek az új dobások, mint a Levante SUV, aminek papíron fel kellett volna pörgetnie az eladásokat. A márka ekkoriban nagyjából évi 50 000 autót tudott rásózni a vevőkre. Később a paletta tovább hízott: még több szabadidő-autó, kupék, kabriók, sőt, beestek az igazi szupersportkocsik és a limitált szériák is. A motorkínálatra nem lehetett panasz, ehhez jött a letaglózó, vérbeli olasz dizájn, és – a Ferrarival ellentétben – a korlátlan gyártási kapacitás. Papíron minden adott volt a világsikerhez.

Csakhogy a szigonyos márka jó ideje képtelen megjátszani jó lapjait. 2017-ben még rekordot jelentő, 51 500 darabos globális eladást produkáltak, de ezt követően elmaradtak a sikerek. A 2021-es, 2022-es és 2023-as esztendőben a számok beálltak évi 25 000 autó környékére. De ez még csak a vég kezdete volt: a 2024-es év egy újabb, brutális, 57 százalékos zuhanást hozott.

Növekedés után visszaesés

Innen pedig nem sikerült visszakapaszkodni: tavaly mindössze 7900 regisztrációt kapartak össze, a márka egyetlen év alatt a maradék vevőkörének újabb 30 százalékát veszítette el. Ezzel a számok visszazuhantak a 2012-es szintre – abba a korszakba, amikor a Levante még a kanyarban sem volt, a kisebb Grecale modellről nem is álmodtak, és még a Ghibli szedánt sem kínálta a márka.

3 fotó

A márka nehéz helyzete akkor szembeötlő, ha a közvetlen konkurenciára pillantunk: a Ferrari 13 640, a Lamborghini pedig 10 747 autót értékesített tavaly. Igaz, a Lambónál ezt szinte kizárólag az Urus hozza össze, de ne feledjük: mindkét márka jóval magasabb árfekvésű, a Ferrari ráadásul mesterségesen korlátozza az eladásokat. A Maserati viszont még tőlük is elmarad, miközben az autóhirdetési oldalak árulkodnak a beragadt készletekről, 2-3 éves szalonautók várják a vevőket, akciós nyomott áron.

A Porsche fényévekre van

A Maserati előtt példaként a Porsche állhat, pedig a stuttgartiaknak sem a tavalyi volt a legjobb évük. Zuffenhausen 279 449 új autót szabadított rá a világra (ami 10 százalékos mínusz a korábbi évhez képest). Ez kategóriákkal több, mint a Maserati esetén, a Porschének mindössze másfél munkahétre – alig hét napra – van szüksége ahhoz, hogy eladjon annyi autót, mint a Maserati egy egész hosszú év alatt.

Ez elég borús jövőképet fest, főleg annak tudatában, hogy a márkát birtokló anyacég, a Stellantis 2025-ben történetének legnagyobb, mintegy 22,3 milliárd eurós éves nettó veszteségét könyvelte el, amit az elektromos átállás stratégiai baklövései, valamint a jelentősen csökkenő eladások okoztak.