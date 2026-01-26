Az évtizedek során az autógyártók számos biztonsági megoldást fejlesztettek ki annak érdekében, hogy egy felmerülő hiba láncreakciót indítva ne tegye tönkre a motort, a sebességváltót vagy más létfontosságú alkatrészeket. A vészüzemmód pontosan egy ilyen rendszer, amely akkor védi az autót, ha hiba lép fel.

Ez a funkció azonnal felhívja magára a figyelmet: ha aktiválódik jelentős teljesítményvesztést tapasztalhatunk, a motor nem pörög egy bizonyos fordulatszám fölé, és a váltó is vonakodhat a sebességváltástól.

A műszerfalon felvillan a rettegett „Check Engine” (motorhiba) lámpa is, jelezve, hogy valami nincs rendben – már ha nem tűnt volna fel a lóerők eltűnése. Hogy mentse a menthetőt, az autó ilyenkor az elérhető legnagyobb sebességet is korlátozza. A motorhiba lámpa rengeteg okból felvillanhat, ilyenkor valamelyik szenzor által olvasott érték a normál határon kívül esik, vagy egyáltalán nem érkezik adat, ezért diagnosztikai vizsgálatra van szükség.

A vészüzemmód automatikusan aktiválódik, amint a jármű vezérlőegysége (ECU) problémát észlel egy vagy több létfontosságú alkatrész működésében. Ez a skála meglehetősen széles: az alacsony olaj- vagy hűtőfolyadékszinttől kezdve (ami fakadhat törött csövekből vagy egyszerűen a tulajdonos figyelmetlenségéből) egészen a motor vagy a sebességváltó túlmelegedéséig.

De még az elektromos hibák, köztük a szenzorproblémák is kiválthatják a „korlátozott” üzemmódot – például ha a fojtószelep- vagy a légtömegmérő-szenzorok, lambda-szonda (MAF) elkoszolódnak vagy meghibásodnak.

A részecskeszűrővel (DPF) szerelt modern dízelautók is vészüzemmódba kapcsolhatnak a szűrő eltömődése esetén. Nem csak a belső égésű motoros járművek rendelkeznek ilyen funkcióval; az elektromos autóknak is megvan a maguk hasonló megoldása.

Ezt találóan „teknős módnak” (turtle mode) hívják, és sokkal gyakrabban találkozhatunk vele: elég kihasználni az akkumulátor teljes kapacitását. Amikor már csak pár kilométerre elég az energia, akkor a rendszer utolsókat rúgva éppen csak annyi erőt biztosít, hogy biztonságos helyre húzódhassunk félre.