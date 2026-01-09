Valószínűleg minden autós átélte már: egy kis ablaknyitás, és mintha egy helikopter szállt volna le az utastérbe. Miért történik ez, mitől dübörög, és üti szó szerint fejünket a levegő?

Furcsa a dolog, mert nem mindegy mennyire engedjük le az ablakot, és az sem mennyivel haladunk. Bizonyos sebesség felett, nagyjából teljesen leengedett ablakkal kezdődik a dübörgő koncert. A leszálló helikoptereket idéző hangjelenség mögött a Helmholtz-rezonancia áll.

Mi ülünk a sörösüvegben

Az elnevezés Hermann von Helmholtz nevéből származik, aki az 1850-es években ilyen üregekkel vizsgálta a zenében a bizonyos hangmagasságú (frekvenciájú) hangokat és más akusztikai jelenségeket.

A dolog fizikája pontosan ugyanaz, mint amikor egy üres sörösüveg szájára fújunk rá, hogy megszólaltassuk azt, csak autós léptékben minden sokkal durvábban történik.

A folyamat megértéséhez tekintsünk az autónk utasterére úgy, mint a palack hasára, a leengedett ablak résére pedig mint az üveg nyakára. Amikor a kocsi halad, a karosszéria mellett elsuhanó levegő az ablaknyílásnál örvényeket kelt, és egyfajta láthatatlan dugattyúként levegőt présel az utastérbe.

Ez a befelé igyekvő légtömeg összenyomja a kabinban lévő levegőt, ami azonban rugalmas, így a megnövekedett belső nyomás – akár egy összenyomott spirálrugó – azonnal visszalöki ezt a betüremkedő hullámot.

Ilyenkor azonban nem áll meg a kifelé áramlás, némi levegő gyakorlatilag elszökik az utastérből, és lecsökken a nyomás, ami tovább gerjeszti a folyamatot. Minél jobban szigetelt egy modern autó (azaz minél kevesebb helyen tud máshol “szökni” a nyomás), annál hajlamosabb erre a kellemetlen rezonanciára.

Egy modern SUV gyomrában ütős igazán

Ez a rezonancia-jelenség különösen akkor erős, ha csak egyetlen ablak van nyitva. Ilyenkor nincs alternatív útja a bejutó levegőnek, így az utastér nyomása gyorsan változik, ami tökéletes feltételeket teremt a hanghullámok kialakulásához.

Különösen érzékenyek erre a jelenségre a nagy utasterű modellek (SUV-ok, kombik), ahol a belső légtér nagyobb, így a levegőmozgás is nagyobb volumenű. Tehát már tudjuk mi okozza, a megoldásra pedig mindenki rájött már magától: vagy fel kell húzni az ablakot, vagy egy másik ablak lehúzásával teret adni a távozáshoz.