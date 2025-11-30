Nem mindennapi balesetet rögzített egy jármű hátsó fedélzeti kamerája a brazíliai Ceará államában: miután egy másik, lassabban haladó autó miatt lassítania kellett a kanyarban, a sofőr elveszítette az uralmát a terepjárója felett és a szalagkorlátnak ütközött.

Csak annak köszönhetően nincsen súlyos sérültje a november 22-én történt balesetnek, hogy a tengelye körül kétszer is átpördülő roncsot a szomszédos sávban még épphogy ki tudta kerülni egy motoros.

Hallottam a fékcsikorgást, majd gyorsan belenéztem a visszapillantóba. Akkor már csak azt láttam, ahogy közeledik felém az ezüst autó. Hirtelen másra sem tudtam gondolni, csak arra, hogy gyorsítsak, és a lehető leggyorsabban elhúzzak. Így is eltalálta a kormányomat, ami elgörbült, emiatt kezdtem el cikcakkban haladni

– nyilatkozta a Globo hasábjain a motoros, aki épp az egyetemről tartott hazafelé.

Mint az a fenti felvételen látható, a fiatalember azonnal tudatosult, hogy mit úszott meg, ugyanis keresztet vetett utána. „Isten csodálatos. Megfogta a kormányt, és kordában tudta tartani a motort. Valójában ő irányította a motort, így összetettem a két kezem, és az ég felé mutattam” – magyarázta az első reakcióját.

Pillanatokkal később visszatért a baleset helyszínére, ahol a felborult autóban egy apát és a nyolcéves kisfiát találta. Elmondása szerint mindketten könnyebb horzsolásokkal megúszták a balesetet.

Necces pillanatokból az utóbbi években is akadt jó néhány, a Vezess alábbi cikkében ezekből szemezgettünk: