Finnország több pontján is tömegbalesetek történtek október 18-án, a legsúlyosabb Lahti közelében volt, ahol közel 50 jármű ütközött egymásnak. Többen megsérültek, ketten súlyosan. A helyi híroldalak beszámolja szerint nem volt még ekkora tömegbaleset az ország történetében.

A balesetekkel tűzdelt nap a Nelostie autópályán, Finnország legforgalmasabb útján kezdődött, ahol rövid időn belül mindkét irányban le kellett zárni a pályát Renkomäki közelében.

A rendőrség közlése szerint az északi irányban haladó sávokban több mint 40 jármű csúszott egymásba, a déli oldalon pedig további tíz autó karambolozott. A helyszínen három rendőrautó is megsérült, de a rendőrök szerencsére nem.

Ezzel egy időben Lahti déli körgyűrűjén egy vegyianyagot szállító tartálykocsi borult fel a Liipola alagút előtt, és mintegy tíz másik jármű futott egymásba ennek következtében. A hatóságok lezárták az utat mindkét irányban, miközben a veszélyes anyag szivárgását próbálták megakadályozni. Személyi sérülés itt sem történt, de a mentesítés órákig tartott.

A Finn Meteorológiai Intézet már előző este fekete jég miatt adott ki riasztást az ország teljes területére. Az éjszaka során a hőmérséklet hirtelen fagypont alá, majd fölé emelkedett, így a nedves útfelületeken láthatatlan jégréteg alakult ki. A sűrű köd pedig helyenként minimálisra csökkentette a látótávolságot.

A közlekedésfelügyelet szóvivője, Mikko Penkkala elmondta: az utakat már kora reggel beszórták jégtelenítő granulátummal, de a rendkívül gyorsan romló időjárási viszonyok miatt nem tudott azonnal hatni.

Lahtiban délutánra sikerült minden helyszínt megtisztítani, és fokozatosan újraindult a forgalom.

De nem csupán Lahtinál, máshol is történt tömeges karambol: Tamperében például 15 jármű ütközött össze a Pyhäjärventie úton, de itt senki sem sérült meg. Az ország több részén is előfordultak kisebb balesetek, amelyek mind a jeges, csúszós utakra vezethető vissza.

A mentőszolgálat arra is figyelmeztetett, hogy sok autós nem lassított, sőt, figyelmen kívül hagyta a villogó fényjelzéseket a már baleset helyszínén dolgozó egységek közelében.

