Egy autóalkatrész-elosztó központ dolgozóját börtönbüntetésre ítélték az Egyesült Királyságban, miután kiderült, csaknem 1 millió font (kb. 470 millió forint) értékű autóalkatrészt lopott munkaadójától.

A rendőrség március 4-én értesült arról, hogy a Milton Keynes-i központban jelentős készlet hiányzik, és felmerült a gyanú, hogy az eltűnt alkatrészeket az egyik alkalmazott értékesítheti online. A nyomozás során egy eBay-fiók vezette el a rendőröket Konrad Labinskihoz, a 41 éves dolgozóhoz, aki több mint húsz éve állt a cég alkalmazásában.

Labinskit március 7-én munka közben kapták rajta, amint újabb termékeket próbált ellopni. A rendőrök másnap házkutatást tartottak nála, és több mint ezer darab autóalkatrészt találtak az otthonában, amelyek összértéke megközelítette az egymillió fontot.

A hatóság szerint két éve folyamatosan lopott az alkalmazott.

A kihallgatás során Labinski nem volt hajlandó nyilatkozni, ám később, április 25-én bűnösnek vallotta magát. A nyomozást vezető Vince Higgins nyomozó szerint az ügy példás gyorsasággal zárult le:

„Sikerült kulcsfontosságú bizonyítékokat szereznünk, és amikor letartóztattuk Labinskit, további lopott holmikat találtunk nála. A cég tulajdonát gyorsan vissza tudtuk adni a jogos tulajdonosnak.”

A nyomozó hozzátette, hogy Labinski több mint húsz év után fordított hátat munkáltatója bizalmának. Jól fizetett állása, céges autója és számos juttatása volt – most viszont mindent elveszített, és letöltendő börtönbüntetés vár rá.