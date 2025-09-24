Rengeteg bizarr balesetről írtunk már a Vezessen az elmúlt közel 25 évben, de megkockáztatjuk, nem sok eset végződött úgy, hogy valakinek a feje beszoruljon a közlekedési lámpába. Márpedig augusztusban így járt egy kínai férfi, miután az elektromos rollerével nekiütközött az ideiglenesen felállított berendezésnek Csengtu városában – írja az Oddity Central.
Azonnal riasztották a tűzoltókat, ám nekik is meggyűlt a bajuk azzal, hogy kiszabadítsák a férfi fejét a jelzőlámpából – körülbelül 40 percig tartott, mire levágták a lámpa fémburkolatát. A férfit a helyi kórházban látták el, azóta már teljesen felépült, de a történteknek örök nyoma marad az interneten, ugyanis a kínai közösségi oldalakon ki is figurázták a kétségkívül nem hétköznapi esetet.
A Chinese man got his head stuck in a temporary traffic light after crashing his electric scooter. It took 40 minutes for the emergency services to free him.
byu/H1gh_Tr3ason ininterestingasfuck
Bár végül mindenki jót mosolyoghatott ezen az eseten, a magyarországi tapasztalatok is egyre gyakrabban támasztják alá, hogy veszélyes műfaj az elektromos roller. Ahogyan arról egy korábbi cikkében beszámolt a Vezess, különösen a fiatal korosztály érintett: