Rengeteg bizarr balesetről írtunk már a Vezessen az elmúlt közel 25 évben, de megkockáztatjuk, nem sok eset végződött úgy, hogy valakinek a feje beszoruljon a közlekedési lámpába. Márpedig augusztusban így járt egy kínai férfi, miután az elektromos rollerével nekiütközött az ideiglenesen felállított berendezésnek Csengtu városában – írja az Oddity Central.

Azonnal riasztották a tűzoltókat, ám nekik is meggyűlt a bajuk azzal, hogy kiszabadítsák a férfi fejét a jelzőlámpából – körülbelül 40 percig tartott, mire levágták a lámpa fémburkolatát. A férfit a helyi kórházban látták el, azóta már teljesen felépült, de a történteknek örök nyoma marad az interneten, ugyanis a kínai közösségi oldalakon ki is figurázták a kétségkívül nem hétköznapi esetet.

Bár végül mindenki jót mosolyoghatott ezen az eseten, a magyarországi tapasztalatok is egyre gyakrabban támasztják alá, hogy veszélyes műfaj az elektromos roller. Ahogyan arról egy korábbi cikkében beszámolt a Vezess, különösen a fiatal korosztály érintett: