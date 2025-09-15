Egyetlen nap alatt ezer mérföldet (1600 km) motorozni óriási kihívás: nemcsak idő és megbízható gép kell hozzá, hanem rengeteg elszántság is. De lehet, hogy még ez is kevés, ha ezt a távot minden nap le kell nyomni, 125 egymást követő napon – erre már csak kevesen vállalkoznak.

Patrick Cornellt – az amerikai haditengerészet egykori katonáját, nyugdíjas tűzoltót és a 9/11-es terrortámadások egyik elsősegélynyújtóját – azonban elég kemény fából faragták.

Május 1-jén indult útnak, hogy 125 nap alatt 125 ezer mérföldet tegyen meg (201 ezer km) 2025-ös Indian Pursuit motorján. A cél nem rekordhajhászás volt, hanem, hogy felhívja a figyelmet a miotónás disztrófia nevű ritka, örökletes izombetegségre, amely felesége, Janice családját sújtja generációk óta.

Családi küldetésből világjárás

„A nagyszüleitől kezdve a nővéréig, unokatestvérekig, szinte mindenkit érintett már ez a betegség” – nyilatkozta Janice. Patrick 2016-ban, megismerkedésük idején hallott először a kórról, és azóta több jótékonysági akcióban is részt vesz. Most az Indian Motorcycles 125. évfordulójához kapcsolódva indult el a nagy menetre: a gyár adományozta a motort, a cél pedig 125 ezer mérföld és 125 ezer dollár (41 millió forint) összegyűjtése a Myotonic Dystrophy Foundation számára.

A motor

A választott gép az Indian Pursuit PowerPlus, V2-es blokkal, 126 lóerővel és 180 Nm nyomatékkal. Cornell alaposan felkészítette a kétkerekűt, amely kapott egy plusz üzemanyagtartályt, kényelmesebb ülést, rádiós kommunikációs rendszert és még egy kisebb ételhűtőt is. A kiegészítések nélkülözhetetlennek bizonyultak: az extra tanknak köszönhetően 643 kilométert is meg tudott tenni tankolás nélkül.

A 125 ezer mérföld alatt a motor 11 hátsó és 9 első gumit fogyasztott, három felnit tört el, egyszer generátort, egyszer pedig üzemanyag-szivattyút kellett cserélt.

Csodás utak

Cornell az út során Amerika mind a 48 szárazföldi államát bejárta, és minden szegletében talált valami lenyűgözőt. A Washington állambeli North Cascades Highway került a szívéhez legközelebb: „A hegyek, a tavak, a völgyek – egyszerűen lélegzetelállító volt” – mondta.

De nem volt minden zökkenőmentes: a 73. napon eltörte a kulcscsontját, öt napra kiesett, majd hatalmas erőfeszítéssel pótolta az elmaradt 5000 mérföldet, hogy tartani tudja a tempót.

„Nem rólam szól ez az út, hanem azokról a családokról, akik nap mint nap ezzel a betegséggel élnek. Tudatni akarom a világgal, hogy létezik – és hogy együtt harcolhatunk ellene…”

Amikor elérte a 125 ezredik mérföldet, a férfi úgy érezte, mintha egy világ súlyát cipelte volna a vállán, amely most eltűnt. De itt még nincs vége: azt ígérte követőinek, hogy minden további nap, amikor 1000 dollárnyi adomány összejön az alapítvány számára, másnap újabb 1000 mérföldet motorozik. Mostanra 135 ezer mérföldnél tart (217 ezer km).