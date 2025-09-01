A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) motoros rendőrei egy villamossínen közlekedő autóst intettek ki a forgalomból az Orczy úton. Az intézkedés egy lett volna a sok közül, ha közben valaki ki nem kandikál az anyósülés alól…

Apró is volt, szőrös is, no meg fokozottan védett: egy gyűrűsfarkú maki került elő az utastérből. A rendőrök azonnal felvették a kapcsolatot a Fővárosi Állat- és Növénykert munkatársaival, akik biztonságos helyre szállították a makit.

Az 53 éves zirci férfit fokozottan védett élő szervezet egyedére elkövetett természetkárosítás bűntettével gyanúsították meg, nem tett vallomást. A síneken közlekedésért pénzbírságot kapott.

Az ügyben azóta az állatkert is jelentkezett, a maki jól van, jelenleg karanténban tartják.

A rendőri szakma már csak olyan, hogy olykor akadnak más jellegű meglepetések is: