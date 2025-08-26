Végül csak a 11 éves fiának tűnt fel a malőr, az anya eltűnése. A történet végén a 39 éves férj alapos fejmosást kapott.

A román család vasárnap egy bajorországi autópályán utazott, amikor igen szokatlan dráma bontakozott ki egy átlagos pisiszünetből: a férj megállt egy parkolóban, hogy könnyítsen magán, de nem vette észre, hogy a felesége is kiszállt – és nélküle hajtott tovább.

A rendőrség közleménye szerint a férfinak csak később, a hesseni Bad Camberg egyik pihenőhelyén, tankolás közben esett le a dolog. Ekkorra azonban már 45 perce és 70 kilométere jártak külön utakon!

A feleség telefon nélkül maradt magára

A rendőrség segítségével lassan sikerült felgöngyölíteni a történteket: a férj az első mosdószünetnél még felébresztette alvó feleségét és fiát, hogy megkérdezze, nekik is szükségük van-e a mosdóra. Bár mindketten nemet mondtak, a nő végül meggondolta magát, és kiszállt – a férje tudta nélkül.

Amikor a 39 éves férfi elindult, a felesége még nem tért vissza, a gyermekük pedig már újra aludt. A fiú csak a következő pihenőnél ébredt fel, és közölte apjával, hogy édesanyja kiszállt vécére menni. Csakhogy ez már szűk egy órával korábban történt.

Egy buszsofőr vette fel a nőt

A magára hagyott feleség a parkolóban megszólított egy buszsofőrt, aki felvette őt és kölcsönadta neki a telefonját. A bild.de így írt az esetről: „A wiesbadeni autópálya-rendőrség kiérkező járőreinek sikerült telefonos kapcsolatot teremteniük a feleséggel. Ekkor ő már egy román turistabuszban ült Hanau térségében (kb. 70 km-re), és nem tudta, mit tegyen.”

Végül a buszsofőr és a rendőrség segítségével a család tagjai újra egymásra találtak. Az út folytatása előtt azonban a férj nem úszta meg a dorgálást. A rendőrség jelentése szerint: „A helyszínen intézkedő járőr elmondta, hogy a férjnek végig kellett hallgatnia egy kisebb ‘szentbeszédet’ a feleségétől.”